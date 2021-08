Val Kilmer, da Top Gun alla lotta contro il cancro. Le parole di Cher e dei figli

editato in: da

Val Kilmer, 61 anni, il famoso Ice di Top Gun, ha deciso di raccontare il suo dramma a sei anni dalla diagnosi di cancro alla gola e dopo svariati trattamenti di radioterapia e chemioterapia seguiti alla tracheostomia. Il tumore ha modificato per sempre la sua voce, ma non la sua forza e la sua voglia di rinascita. E per lui le splendide parole dei figli, Mercedes e Jack, e dell’ex Cher.

Sconfitto il cancro, Val Kilmer ha voluto condividere la sua difficile esperienza con il cancro e ha voluto mostrare un lato inedito di sé nel documentario, targato Amazon, Val, di cui è produttore.

In una lunga intervista a People, i suoi figli hanno parlato del padre e della sua “energia pazza” dopo aver sconfitto la malattia. Nel docu-film, diretto da Leo Scott e Ting Poo, Val Kilmer confessa: “Ora che è più difficile parlare, voglio raccontare la mia storia più che mai”. Si tratta di uno sguardo intimo sulla vita dell’attore, compresa la sua lotta contro il cancro, ma parla anche della sua carriera, mostrando filmati inediti dei set in cui ha lavorato. Val è stato accolto da lunghi applausi al Festival di Cannes e ha coinvolto direttamente i figli dell’attore. Jack ad esempio si è presto come voce narrante.

A People Val Kilmer ha raccontato che deve scegliere tra respirare e mangiare e che può nutrirsi solo attraverso un sondino. Nonostante la malattia, la star non si è mai fermata e ha continuato a lavorare. Nel 2020 ha recitato con Mercedes nel thriller Paydirt e ha un ruolo di grande impatto in Top Gun: Maverick.

“Mi sono comportato in modo strano con alcuni. Non nego niente di tutto questo e non ho rimpianti perché ho perso e ritrovato parti di me che non sapevo esistessero”, dice l’attore nel film. “Sono benedetto.”

Cher, con cui Val ha avuto un’intensa storia d’amore alla fine degli anni Ottanta, dice di Kilmer: “Non ho mai conosciuto nessuno come lui. È esasperante e isterico. Emozionante e divertente, e non fa quello che fanno gli altri”. E 40 anni dopo la loro relazione dichiara: “Non so come siamo rimasti amici, è successo e basta”.

I due si sono conosciuti a una festa di compleanno organizzata per Cher. Lui aveva 22 anni e lei circa 30. All’inizio erano solo amici ma poi si sono innamorati, come racconta la cantante e attrice. Val era splendido coi suoi figli e con lei. “Il nostro senso dell’umorismo e quello che abbiamo sopportato l’uno dell’altra è quanto abbiamo è più di quanto penso di aver mai avuto con qualsiasi altro ragazzo”.

Cher, che ha compiuto 75 anni nel 2021, racconta a People che Kilmer è stato diverse volte a casa sua quando era malato. “È stato coraggioso per tutto il tempo. Ho visto quanto stava male“. “È un vero artista e uomo rinascimentale. Era malato e questo non lo ha fermato” e ha concluso: “L’ho amato e lo amo”.