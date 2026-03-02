Cher, il figlio Elijah Blue Allman è stato arrestato: “Disordini in una scuola”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Cher è una di quelle donne che sembrano esistere fuori dal tempo, una vera icona pop, regina di stile e voce inconfondibile che da anni domina i palchi di tutto il mondo. Ma dietro l’immagine scintillante e la carriera leggendaria, c’è anche una madre che negli anni non ha mai smesso di proteggere i suoi figli, soprattutto nei momenti più difficili. Proprio quando sembrava lontana dal gossip più doloroso, una nuova vicenda familiare ha riportato il suo nome sulle pagine di cronaca e questa volta si tratta di suo figlio Elijah Blue Allman, arrestato per aver provocato disordini in una scuola. Ecco dunque riaprirsi un capitolo della vita privata della popstar che solleva interrogativi e preoccupazioni.

Cher, arrestato suo figlio Elijah: cos’è successo

Quando si è figli di una leggenda, il cognome può essere una porta aperta sul mondo oppure un’ombra difficile da attraversare. Lo sa bene Elijah Blue Allman, secondogenito di Cher, tornato in queste ore al centro dell’attenzione dopo un episodio che ha riacceso i riflettori sulla sua vita turbolenta.

Nelle ultime ore sta circolando infatti la notizia che il musicista 49enne sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti in seguito a un intervento della polizia in una scuola privata del New Hampshire, la St. Paul’s School di Concord, dove avrebbe fatto irruzione senza autorizzazione provocando momenti di tensione e comportamenti ritenuti aggressivi. A confermarlo a People sarebbe stato il Dipartimento di Polizia del posto.

Secondo le ricostruzioni, il figlio di Cher si sarebbe introdotto nella struttura creando disordine nella sala da pranzo e costringendo il personale a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Da lì l’arresto e una serie di accuse che includono violazione di domicilio, disturbo e aggressione, con successivo rilascio in attesa degli sviluppi giudiziari.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali, non solo per la gravità dell’episodio ma perché riporta alla luce una storia personale segnata da fragilità e difficoltà che negli anni sono emerse più volte.

Elijah, nato dalla relazione tra Cher e Gregg Allman, è cresciuto immerso nella musica e nella notorietà, ma il suo percorso non ha mai seguito una traiettoria lineare. Pur avendo costruito una carriera artistica con la band Deadsy, il suo nome è spesso finito sui giornali più per vicende private che per successi musicali, tra problemi di dipendenza, tensioni familiari e momenti di instabilità che la stessa Cher non ha mai nascosto di vivere con grande preoccupazione.

Cher, il figlio Elijah di nuovo nei guai dopo l’episodio dello scorso anno

Cher dunque non è solo un’icona del pop mondiale, un’autentica leggenda, ma anche una mamma che sta vivendo in queste ore momenti di apprensione per il futuro di suo figlio. Già in passato la cantante aveva tentato di intervenire legalmente per proteggere Elijah da decisioni impulsive, mostrando quanto il ruolo di madre resti centrale anche per chi, come lei, è abituata a dominare i palchi di tutto il mondo.

La richiesta di tutela sui beni del figlio aveva acceso il dibattito pubblico su quanto sia sottile il confine tra protezione e controllo quando si parla di adulti fragili.

Questo nuovo episodio si inserisce proprio in quella narrazione fatta di luci e ombre che accompagna spesso le famiglie celebri. Perché se la fama regala opportunità straordinarie, non sempre offre gli strumenti per gestire la pressione che ne deriva e nel caso di Elijah Blue Allman, la sensazione è quella di una vita costantemente in bilico tra il desiderio di trovare una propria identità e il peso di un’eredità ingombrante.

Già nel giugno del 2025 il figlio della cantante era stato ricoverato d’urgenza in una clinica dopo essere stato trovato in stato confusionale nella propria abitazione dove gli agenti avevano trovato della droga, un episodio che anche in quel caso aveva destato parecchia preoccupazione.

Per ora Cher non ha commentato pubblicamente la vicenda, scegliendo il silenzio in un momento in cui ogni parola rischierebbe di amplificare ulteriormente l’attenzione mediatica.