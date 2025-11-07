Cher, pazza d’amore per il fidanzato più giovane di 40 anni: “Nessuno sa cosa succede tra noi”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Alexander “AE” Edwards e Cher

Icona assoluta di stile e talento, Cher non ha mai smesso di dettare le sue regole, dentro e fuori dal palco. A 79 anni, la regina del pop continua a sorprendere il mondo non solo con la sua voce inconfondibile, e i suoi look sempre super ricercati, ma anche con la sua capacità di vivere l’amore senza schemi e senza pregiudizi. La sua relazione con Alexander “AE” Edwards, produttore musicale di 39 anni, fa discutere per la grande differenza d’età, ma lei risponde con il sorriso e dà una lezione di vita che conquista tutti, ovvero amare, divertirsi e fregarsene dei giudizi. La loro coppia è una delle più glamour e chiacchierate del momento e le recenti dichiarazioni della cantante non fanno che confermare che il loro amore è più vivo che mai.

Cher parla dell’amore per Alexander “AE” Edwards: tra di loro 40 anni di differenza

Cher non smette mai di stupire, né sul palco né nella vita privata. A 79 anni, la diva della musica pop dimostra ancora una volta che l’amore non conosce limiti né convenzioni, e lo fa con la sincerità e l’ironia che da sempre la contraddistinguono. La sua storia con Alexander “AE” Edwards, produttore musicale di 39 anni, ha fatto discutere per la differenza d’età, ma lei non sembra affatto turbata dalle opinioni del mondo.

Ospite del programma americano CBS Mornings, Cher ha parlato del loro legame con un sorriso che dice più di mille parole: “Ridiamo sempre, sai? Lo amo. Lo trovo bellissimo e davvero talentuoso. È una delle persone più dotate che abbia mai incontrato” ha dichiarato infatti entusiasta ai microfoni di Gayle King.

Una risposta semplice, schietta, che racchiude tutto ciò che serve per capire la loro complicità. E quando le viene chiesto delle critiche, la cantante taglia corto: “Chi mi giudica non sta vivendo la mia vita. Nessuno sa cosa succede tra noi, ma noi ci divertiamo un mondo”. E in quella leggerezza si legge tutta la sua filosofia: amare senza dover dare spiegazioni, con passione e gioia di vivere.

Tra l’altro, secondo quanto dichiarato da Cher, il problema dell’età sembrano vederlo solo gli altri, mentre il suo Edwards la pensa diversamente, tanto che le dice spesso “Sai, diventi più vecchia, ma il tuo spirito è più giovane”, confessa la regina del pop.

Cher, il rapporto con Alexander e il figlio Slash

Cher e Alexander stanno insieme dal 2022 e, nonostante le voci di crisi che ogni tanto rimbalzano sui social, appaiono più uniti che mai. Lei racconta di un compleanno organizzato da lui con cura e sorpresa, di piccoli gesti che fanno la differenza e la loro sembra proprio una relazione che non nasce per stupire, ma per far stare bene entrambi.

Durante l’intervista, Cher parla anche del piccolo Slash, il figlio di sei anni che Edwards ha avuto con la modella Amber Rose: “È intelligente, divertente, una delizia” racconta con affetto, rivelando un lato tenero e familiare che spesso il pubblico non vede. E poi aggiunge, con la sua solita ironia: “Avevo pregato Dio dicendo: dammi un bambino piccolo e un uomo. E alla fine mi ha dato esattamente quello che chiedevo”. Una battuta che racchiude la sua capacità di prendersi poco sul serio, anche quando la vita la sorprende.

Insomma la storia tra Cher e Alexander Edwards è una di quelle che dividono: c’è chi la trova scandalosa, chi la considera un inno alla libertà. In ogni caso a lei non importa, è rimasta la stessa donna che per decenni ha sfidato regole, mode e giudizi, restando sempre fedele a se stessa. Oggi non deve dimostrare più niente a nessuno, se non che la felicità è un diritto da difendere con il sorriso e se quella felicità ha il volto di un amore inaspettato, e pure più giovane, tanto meglio.

