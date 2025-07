Cher, concerto a Roma per D&G: a 79 anni è di un altro pianeta

Cher, show in via Veneto, per l’inaugurazione della mostra sulla Dolce Vita supportata da D&G: a quasi 80 anni è ancora la regina indiscussa del pop

IPA Cher, concerto a sorpresa in via Veneto a Roma per D&G

Cher non è umana, lo pensiamo da sempre e l’ultima sua esibizione, un live a sorpresa a Roma, in Via Veneto, in occasione dell’inaugurazione della mostra sulla Dolce Vita patrocinata da Dolce&Gabbana, ne è la conferma. La cantante attrice, alla soglia degli 80 anni – classe 1946 – balla e canta sul palco con l’energia di una ventenne. La voce è sempre quella potente e calda di un tempo, i suoi outfit pure. Cheryl Sarkisian, in arte Cher, si sarà pure aiutata chirurgicamente, e si vede, ma l’energia e la tempra sono tutte sue, non c’è bisturi o medicina che possano ricreare una forza che è innata. E nel suo caso, quasi disumana.

Come riporta l’Ansa: “A sorpresa, sul palcoscenico allestito al centro di Via Veneto, dove per tre ore si sono esibiti decine di ballerini, in coreografie trascinanti, vocalist, jazz band, ballerini di flamenco, appare lei con la sua voce inconfondibile, i capelli lunghissimi e il corpo da adolescente, nonostante i 79 anni suonati. L’inossidabile Cher, che comincia subito a cantare alcuni dei suoi brani più famosi (The Music’s No Good Without You, Dov’è l’amore, Believe). Siamo nel party inaugurale dei cinque giorni di eventi di Dolce & Gabbana nella capitale. Location prescelta un grande e celebre albergo sulla strada della Dolce Vita, che fa da proscenio e base alla festa, a cui partecipano gli ospiti dei due stilisti, e un numero ristretto di giornalisti. Le strade attorno a Via Veneto blindate. La mostra en plein air, inaugurata il 12 luglio in Via Veneto e visitabile dal pubblico dal 13 al 17 luglio, offre un viaggio visivo inedito nella Capitale degli anni ’50 e ’60. L’evento è stato possibile grazie al lavoro di ricerca e alla curatela di Edoardo Dionea Cicconi, con il supporto di Dolce&Gabbana e la collaborazione di Roma Capitale”.

Cher è arrivata a Roma con il suo corpo di ballo e l’immancabile fidanzato Alexander Edwards, musicista che ha 40 anni meno di lei. Due cambi di outfit sul palco, con tanto di parrucca nera e poi bionda, la cantante si è mangiata il palco, confermando lo status di vera regina del pop, ancora prima delle varie Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez arrivate dopo di lei, e che a lei si sono ispirate. Una donna, una artista, che ha sempre insegnato, attraverso le sue canzoni (Believe, Strong Enough) a cercare e trovare la forza dentro di sé per andare avanti. Perché ogni donna è un miracolo della natura. E Cher ne è la perfetta dimostrazione.