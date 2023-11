Una popstar che non ha bisogno di presentazioni: il nome di Cher è inscritto a caratteri cubitali nella storia della musica, e la sua immagine di donna forte e determinata continua ad ispirare milioni di giovanissime in tutto il mondo. In occasione del lancio del suo primo album natalizio, “Cher Christmas”, la star si è raccontata a ‘Verissimo‘ a 360 gradi: dalla musica alla battaglia per i diritti civili, fino all’amicizia con la compianta Tina Turner. Senza dimenticare, ovviamente, il capitolo amoroso: la 77enne interprete di ‘Believe’ è felicemente fidanzata con il 37enne Alexander Edwards, del quale si è detta ‘molto innamorata’.

Cher e l’amore per Alexander Edwards

Nel corso della sua carriera, Cher non ha mai avuto paura di sfidare le convenzioni sociali, facendosi paladine di uno stile di vita autentico e libero da costrizioni. E così, a 77 anni, non ha avuto timore ad aprire ancora una volta le porte all’amore, anche se l’uomo in questione è più giovane di lei di 40 anni. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato come è scoccata la scintilla con il suo Alexander Edwards, con il quale fa coppia da ormai un anno: “Io e Alexander ci siamo conosciuti lo scorso anno alla settimana della moda, ma non è stato un colpo di fulmine. Una mia amica mi diceva di andargli a fare una domanda. Allora sono andata da lui per dirgli che non avevo mai visto dei denti così belli, e gli ho chiesto se avesse fatto un intervento. Non abbiamo chiacchierato a lungo, qualche tempo dopo l’ho incontrato per pochi secondi allo show di Ann Demeulemeester ed è finita lì” ha raccontato l’artista.

Per fortuna, a fare da Cupido, ci ha pensato una terza persona: “La mia amica gli ha dato il mio numero. Non riesco ancora a credere che lo abbia fatto ma è stata brava. Io dovevo andare in Svizzera a trovare Tina Turner, e sono rimasta per un po’ di tempo. In quei giorni lui ha iniziato a scrivermi. Dicevo sempre alle mie amiche ‘non uscite con uomini molto più giovani o più vecchi e non innamoratevi con i messaggi’. Ed invece è quello che ho fatto io” ha ironizzato Cher. Eppure, nonostante oggi siano una coppia felice, anche lei inizialmente nutriva dei dubbi: “La prima cosa che gli ho detto è stata ‘non credo che per te sia giusto avere un’amica come me. Io non sono interessante per i tuoi giovani amici’. Ma lui mi ha detto che non gli importava. Anzi, per il nostro primo Natale mi ha regalato un anello“.

L’amicizia con Tina Turner e il femminismo

Non solo amore, ma anche amicizie importanti nella vita di Cher, come quella con la compianta Tina Tuner: “Io e lei parlavamo molto, e non facevo altro che incoraggiarla. Le ripetevo sempre di vivere rimanendo la donna che era. Perché tutti la consideravamo fantastica”. E a proposito di diritti delle donne: “In America, così come qui in Italia, stiamo attraversando un periodo orribile. Ma le donne devono restare unite. Se in una cominutà anche solo tre donne si alleano possono fare la differenza. Se restiamo unite non è necessario essere dure per far comprendere ed accettare il nostro punto di vista”. Una lezione che, come la stessa Cher ha sottolineato, le nuove generazioni sembrano aver imparato molto bene.