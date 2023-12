Cher chiede la custodia legale di suo figlio Elijah Blue: “La sua vita è a rischio”

Secondo Cher, il figlio 47enne Elijah Blue Allman non sarebbe più in grado di gestire le sue finanze, da qui la richiesta di tutela legale

Fonte: Getty Images Cher e suo figlio Elijah Blue Allman nel 2002

Cher ha chiesto la custodia legale dei beni del figlio Elijah Blue Allman, 47 anni, perché sostiene che non sia più in grado di badare alle sue finanze. Secondo l’artista, i suoi problemi di salute mentali, uniti all’abuso di sostanze, l’hanno reso completamente incapace di badare alle sue esigenze essenziali. Le sue condizioni preoccupano, tanto che sua madre ha parlato di disturbi talmente seri che potrebbero mettere a rischio la sua vita.

Perché Cher ha chiesto la tutela di suo figlio

L’istanza è stata presentata da Cher ai giudici di Los Angeles, al fine di ottenere la responsabilità di amministrare le finanze di Elijah Blue Allman, che ha avuto dall’ex marito Gregg Allman. L’uomo ha infatti diritto a versamenti regolari provenienti da un fondo fiduciario ma “dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze”, si legge nell’atto, sua madre è “preoccupata che tutti i soldi dati a Elijah verranno immediatamente spesi in droghe, lasciandolo senza risorse per provvedere a se stesso e mettendo a rischio la sua vita”.

Elijah Allman si è già difeso e pare che non abbia proprio intenzione di cedere. Il figlio di Cher si è già espresso ad Associated Press, che l’ha raggiunto attraverso il suo avvocato: “Sto bene, sono capace e sono sano di mente e di corpo”. Non ha comunque specificato se intenda opporsi alla petizione e non ha voluto rilasciare ulteriori commenti. L’udienza è invece attesa per gennaio.

“Non sto soffrendo di alcun problema che milioni di persone negli Stati Uniti non abbiano. Sono solo una madre che cerca di aiutare un figlio”, ha spiegato Cher, che sta inoltre cercando di estromettere completamente la moglie di suo figlio Marieangela King perché “la loro relazione tumultuosa è stata segnata da un ciclo di tossicodipendenza e di crisi di salute mentale”. Sembra inoltre che l’artista abbia fatto addirittura fatto rapire suo figlio, nel 2022, proprio per impedire che i due si riconciliassero. A parlarne era stata proprio l’ex moglie Queenie: “Al momento non sono a conoscenza dello stato di salute di mio marito o di dove si trovi. Sono molto preoccupata per lui”.

Chi è Elijah Blue Allman

Elijah Blue è nato il 10 luglio 1976 ed è il secondo figlio di Cher, nato dal legame con Gregg Allman dei The Allman Brothers Band, venuto a mancare nel 2017. I due sono diventati marito e moglie nel 1975 per poi divorziare appena 4 anni dopo, nel 1979. Da quel momento, Elijah ha interrotto i rapporti con suo padre che ha ritrovato appena prima della sua morte.

È inoltre un musicista, proprio come i suoi genitori, ed è stato la voce, il chitarrista e il paroliere del gruppo industrial metal Deadsy, che non esiste più dal 2007. Alle sue spalle c’è un passato piuttosto turbolento. Nel 2014 ha ammesso di aver iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti dall’età di 11 anni. Ha inoltre lottato contro la dipendenza da eroina e pare che sia sobrio dal 2008. Nel dicembre del 2013 ha sposato Marieangela King, conosciuta come Queenie, e leader del gruppo King. Il loro matrimonio è durato fino al 2020, quando hanno deciso di separarsi e quindi di divorziare nel 2021.