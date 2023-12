Fonte: Getty Images

Iconica, leggendaria, in grado di accattivare le persone non solo con la sua straordinaria voce ma anche e soprattutto con il suo carattere e con le sue idee rivoluzionarie. D’altronde, Cher non è mai stata soltanto una cantante dal timbro unico e riconoscibile: sin dal suo esordio si è fatta immediatamente riconoscere per carisma, unicità e per la capacità di lanciare messaggi fuori dagli schemi.

Classe 1946, Cherilyn Sarkisian LaPierre (sì, questo è il suo vero nome) ha vissuto una vita piena ed emozionante. Ha alle spalle una lunghissima carriera, un Premio Oscar, un David di Donatello e innumerevoli altri riconoscimenti per il suo apporto fondamentale al cinema, alla televisione e alla musica. In più, secondo la rivista americana Out Magazine, è una delle più grandi icone gay femminili di tutti i tempi.

Se tutto ciò non fosse abbastanza, a fare la differenza e a lasciare il segno sono state anche le sue lezioni di vita: dalla forza delle donne all’amore, passando per gli uomini e per ciò che accade del mondo, ecco tutti i momenti più rappresentativi dello Cher-pensiero.

Cher e la forza delle donne

Anche se è davvero difficile scegliere tra i molti messaggi che la cantante ha trasmesso (e trasmette) al mondo, vogliamo iniziare con quelli che si schierano dalla parte di tutte le donne. Non dovrebbe stupire che Cher si sia espressa in merito: nata in un ambiente povero, da una mamma aspirante attrice e da papà camionista (per altro un rifugiato armeno), ha vissuto un periodo di difficoltà economiche ancor più drammatico dopo il divorzio dei due.

I suoi sogni sembravano dunque compromessi e a rendere ancor più difficili le cose ha contribuito una grave forma di dislessia, per altro non diagnosticata, che l’ha portata ad abbandonare il liceo. A essere determinante è stato senz’altro l’incontro con Sonny Bono, con cui Cher va a convivere. Proprio seguendo lui ai Gold Star Studios, l’artista viene messa al posto di una corista assente e grazie a questo la sua voce unica viene notata.

Cher e Sonny Bono lavorano insieme e proseguono il loro cammino anche grazie alla determinazione della cantante: «se davvero vuoi qualcosa puoi trovare il modo di farlo accadere» ha ripetuto in diverse interviste, parlando di quel periodo e non solo. Negli anni a seguire Cher si afferma sempre di più, diventando una vera stella luminosa ed è proprio questo che le dà la certezza che ogni donna possa fare tutto ciò che vuole: «non pensate che le donne non siano abbastanza forti per fare qualunque cosa vogliano; possono farlo benissimo da sole», ha dichiarato durante un’intervista.

Gli uomini e l’amore

Leggermente diverso è il punto di vista sugli uomini. Cher continua infatti a ribadire che «le donne sono le vere artefici della società» e in seguito a un suo discorso pubblico ha fatto scalpore il fatto che abbia detto che «sì, è un mondo di uomini, ma va bene così perché lo stanno rovinando completamente. E noi stiamo indebolendo il loro controllo, prendendo le parti che vogliamo: Alcune donne pensano che sia un compito difficile, ma non lo è».

Questa posizione, che può sembrare drastica, è sicuramente influenzata dalle sue relazioni sentimentali: dopo il divorzio da Sonny Bono (che ha poi completato il percorso del cambio di sesso, diventando a tutti gli effetti Chaz Bono), Cher ha avuto diversi amori che non sono durati a lungo e che ha ritenuto in qualche modo superflui.

Oltre ad avere flirt con star del calibro di Tom Cruise e Gene Simmons, la cantante sposato Gregg Allman (da cui ha avuto il figlio Elijah), cui sono seguiti altri rapporti a dir poco effimeri: «gli uomini dovrebbero essere come i Kleenex – ha detto Cher sull’argomento: morbidi, resistenti e usa e getta».

In più occasioni ha anche ricordato che non è necessario avere un uomo per essere una persona completa, ma probabilmente la sua frase/lezione più iconica in merito è «mia madre qualche anno fa: tesoro metti la testa a posto e sposa un uomo ricco. Risposta: Mamma, sono io l’uomo ricco!».

Cher ha anche detto che «una ragazza può aspettare che arrivi l’uomo giusto ma nel frattempo ciò non significa che non possa spassarsela con tutti quelli sbagliati». La definizione di “uomo giusto” può sembrare un po’ in contrasto con ciò che abbiamo detto precedentemente, ma la verità è che non è così.

Cher, infatti, crede moltissimo nell’amore. Ha anche detto che «se l’erba può crescere attraverso il cemento, l’amore può trovarti ovunque». E lei sembra averlo trovato di recente: dal 2022 ha una relazione con il discografico Alexander “AE” Edwards, di quaranta anni più giovane e ha anche ammesso di essersene perdutamente innamorata.

La vita e l’immaginazione

Ma le lezioni di vita di Cher non finiscono qui. Se è vero che le sue relazioni hanno decisamente influenzato il modo in cui si muove nel mondo, la sua più grande forza è la capacità di credere in sé stessa e condurre la sua vita dove desidera. Non a caso, in passato ha affermato di rispondere «solo a due persone, me stessa e Dio», cosa che le ha dato, tra le altre cose, la caparbietà di sfilare come modella a 76 anni, per un importante evento di Balmain, e di pubblicare proprio nel 2023 un nuovo album tutto natalizio.

Non solo: Cher cerca anche di insegnare a chiunque la segua altre due cose importanti. La prima è il confronto costruttivo con gli altri, perché quando le persone «mi costringono ad esaminarmi, mi incoraggiano a crescere», e la seconda è proprio la necessità di analizzarsi e di conoscersi, perché è essenziale «scavare in profondità».

Infine, la cantante ci fa riflettere su una cosa fondamentale: l’immaginazione. «Tutti noi ci inventiamo, ma la differenza è che alcune hanno più immaginazione», ha affermato più volte. E forse l’atto di immaginare è la rivoluzione più grande che dovremmo davvero imparare da lei.