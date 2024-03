Fonte: iStock Photo Quando saremo due, il significato della poesia di Erri De Luca

L’amore come motore del mondo, capace di sconfiggere ogni legge che governa l’universo e che ha il sapore della completezza, di quel momento perfetto che ci fa sentire al posto giusto e con la persona giusta. Quell’istante che non vorremmo finisse mai, reso eterno dalla potenza del sentimento, dall’intensità del desiderio e da quell’essere non più singoli, ma coppia.

Scrittori e poeti, artisti e pensatori hanno raccontato l’amore: lo hanno reso vivido, come se potessimo vederlo e toccarlo. A tratteggiarlo in maniera vivida, a farlo scorrere nero su bianco sulle pagine come un fiume in piena di emozioni, è stato Erri De Luca in quella meravigliosa raccolta di versi potenti e sublimi che è la poesia Quando saremo due.

Il testo e il significato del componimento che celebra l’amore, nato dalla penna dello scrittore napoletano.

Quando saremo due, il testo

Scrittore, giornalista, poeta: Erri De Luca è un grande letterato che, nel corso della vita, ha scritto tantissimo, opere di ogni genere che ne riescono a restituire il grande talento nel sapersi detreggiare tra linguaggi diversi. Tra i suoi tanti scritti, anche quel capolavoro che è Quando saremo due, il cui testo riesce a raccontare la potenza dell’amore, quello delle farfalle nello stomaco e che ci fa sentire invincibili.

Quando saremo due saremo veglia e sonno

affonderemo nella stessa polpa

come il dente di latte e il suo secondo,

saremo due come sono le acque, le dolci e le salate,

come i cieli, del giorno e della notte,

due come sono i piedi, gli occhi, i reni,

come i tempi del battito

i colpi del respiro.

Quando saremo due non avremo metà

saremo un due che non si può dividere con niente.

Quando saremo due, nessuno sarà uno,

uno sarà l’uguale di nessuno

e l’unità consisterà nel due.

Quando saremo due

cambierà nome pure l’universo

diventerà diverso.

Il significato della poesia Quando saremo in due

L’amore è comunione di anime e di sentimenti, è quel groviglio nel petto che sembra governare ogni battito, è quel buco nello stomaco, è quella fame. Sono occhi che brillano, sorrisi e la sensazione di poter cambiare il mondo.

Celebra l’amore Quando saremo in due, la splendida poesia di Erri De Luca, quel tipo di amore che sembra poter cambiare tutto, anche l’universo. Lo racconta il poeta e scrittore, celebrando questo sentimento potente e unico.

Lo racconta mostrando come l’amore possa unire due persone, a tal punto da renderle indivisibili, a tal punto da non avere pià un’altra metà quando si va a formare un uno, fondendo in un unico tutto, la dualità delle due persone. Tanto da far cambiare il nome all’universo, da renderlo diverso.

Un amore potente, ci racconta Erri De Luca, di quelli capaci di scalfire ogni cosa, anche le regole alle quali eravamo abituati.

Un amore che se, lo leggessimo con gli occhi della razionalità, diremmo essere totale e totalizzante, ma l’innamoramento è anche questo.

Ci dice di annullarci nell’altro Erri De Luca? No, ma ci racconta il trambusto interiore che proviamo quando amiamo davvero. Quando sentiamo di essere nel posto giusto, con la persona giusta. Quando abbiamo la certezza che è lì che vorremmo stare sempre. In quell’abbraccio di anime che diventa due e che “non si può dividere con niente”.

Un momento perfetto, di totale comunione con l’altro, che non può essere eterno, perché ogni persona poi ha la sua individualità. Ma un istante che, se lo abbiamo provato almeno una volta nella vita, sappiamo che resta lì, indelebile tra i ricordi più belli: tra un battito del cuore e l’altro.