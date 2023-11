Fonte: iStock Photo Uomo zerbino: come riconoscerlo

Potrebbe essere capitato a molti (se non a tutti) di imbattersi in uomini che dicono sempre sì, che sembrano perdere ogni tratto della propria personalità, per diventare tutto ciò che cerca la loro amata.

Sono gli uomini zerbino, individui che azzerano i propri desideri e gli aspetti salienti del proprio carattere per poter andare bene alla partner e per poterla rendere davvero felice. Vengono anche chiamati carta da parati proprio perché restano sullo sfondo, non si notano, non agiscono.

Una relazione con una persona così, però, potrebbe non essere arricchente ed equilibrata per tutti. Ecco perché bisogna riconoscerli ed, eventualmente, evitarli: la guida.

La guida per riconoscere l’uomo zerbino

Davvero può essere stimolante vivere una relazione con una persona che risponde sempre di sì, che fa tutto ciò che vuole il partner, che annulla le proprie idee in favore di quelle dell’altra persona?

Per alcune persone sì, soprattutto per quelle con tratti caratteriali dominati e da leader, che preferiscono decidere in prima persona ogni aspetto della propria vita, senza confrontarsi con chi hanno accanto.

Se invece si cerca altro, allora l’uomo zerbino non è la persona giusta con cui intrecciare una storia d’amore. Infatti, i rapporti sentimentali sono belli e appaganti quando esiste il contradditorio, quando nel confronto si cresce, si matura e ci si stimola a vicenda.

Ecco perché per molte donne l’uomo zerbino non è la persona giusta con la quale intrecciare un legame d’amore, soprattutto se questo diventa poco equilibrato e uno dei due si ritrova ad avere sempre ragione e a essere assecondato in tutto e per tutto, creando un rapporto squilibrato. Ma come riconoscerli? Ci sono dei tratti salienti che possono essere ricondotti all’uomo carta da parati.

Uno di questi è il suo rispondere sempre di sì. Che non va demonizzato, sia chiaro, perché può essere anche vero che a lui vada bene tutto, ma non si può essere allineati in ogni cosa con la propria partner. Quindi un no ogni tanto può far bene al proprio legame sentimentale.

Così come è importante che le cose vengano decise in due in una relazione di coppia che funziona: che sia sempre uno dei due a decidere e l’altro si adegui non è sano e non fa bene.

Inoltre, gli uomini zerbino sembrano essere completamente privi di personalità che, infatti, può adeguarsi alle varie situazioni o richieste. Tutto ciò che prima gli piaceva viene messo in secondo piano per far felice l’amata. E poi difficilmente prendono decisioni, demandando all’altra il compito di farlo.

In generale si tratta di persone insicure, che hanno paura di essere totalmente loro stesse perché temono di non andare bene e, quindi, di doversi annullare per compiacere gli altri. Lo fanno nelle relazioni sentimentali, ma questi tratti comportamentali potrebbero emergere anche in altri legami importanti della loro vita.

La relazione con l’uomo zerbino funziona?

Sono tante le motivazioni che possono portare una persona ad annullarsi per far felice coloro che ama. In un rapporto di coppia questo può funzionare, ma nel lungo periodo i problemi potrebbero emergere comunque.

Perché un legame sano è basato sul cercare punti di incontro e compromessi. E, se questa dialettica viene a mancare, ci sarà per forza di cose uno squilibrio. Oltre a un legame che non si basa su una reale conoscenza tra le due persone, ma che è costruito sull’annullamento di uno dei due per far felice l’altro.

La relazione con l’uomo zerbino, però, può funzionare e può anche essere duratura a patto che l’altra persona presenti tratti caratteriali dominanti.