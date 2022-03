TEST: Sei più leader o più follower?

Un leader è una persona in grado di coinvolgere il prossimo con la forza del suo pensiero e delle sue azioni, suscitando approvazione ed entusiasmo e provocando cambiamenti positivi.

La figura del leader, però, non va confusa con quella del capo: il leader ispira, collabora con gli altri, dà il buon esempio e sa influenzare chi lo segue per il raggiungimento di un obiettivo. Il capo dà ordini e organizza gli altri, formula giudizi e si comporta (spesso) in modo autoritario.

E tu, hai la stoffa di una vera leader o preferisci seguire il suo percorso da follower, purché le sue idee ti convincano? Oppure dentro di te c’è l’istinto del capo? Mettiti alla prova giocando con il nostro test!