Fonte: iStock Test: sei ancora innamorata del tuo partner?

Ma cos’è che proviamo davvero nei confronti dell’altro? Una scintilla pronta a esplodere, una fiamma ardente continuamente alimentata dalla presenza e dalla reciprocità, oppure è solo abitudine?

Arriva per tutti quel momento in cui le certezze che avevamo fino a poco tempo prima vengono meno. È normale, si tratta di un processo naturale che, prima o poi, investe tutti. Un momento di riflessione che può avere solo due epiloghi: rafforzare il legame in essere o lasciarlo andare.

Se le farfalle non svolazzano più nello stomaco e al loro posto sono comparsi dubbi che invadono e pervadono la mente e il cuore, allora è davvero il caso di fermarsi e di mettersi all’ascolto dei propri sentimenti. Un atto coraggioso, questo, ma che è doveroso nei confronti di noi stessi e delle persone che sono al nostro fianco. E tu, sei ancora innamorata del tuo partner? Scoprilo con il nostro test.

E se non fosse amore?

Ci hanno provato i filosofi, gli scrittori e gli artisti, a spiegare l’amore, lo hanno fatto attraverso parole, forme e poesie, eppure ancora oggi questo sentimento resta inspiegabile, enigmatico e a tratti complicato.

In realtà però, al contrario di quanto crediamo, l’amore non è regolato da leggi complesse o da misteri universali. L’amore è una cosa semplice che nella sua esistenza mostra tutto il suo significato. A essere complicati, semmai, siamo noi.

Lo siamo perché a volte smettiamo di nutrire i sentimenti e di prenderci cura delle nostre relazioni, perché lasciamo che le abitudini prendano il sopravvento, e ci lasciamo sopraffare dalla routine. Lo siamo anche perché, tra il caos e il disordine dei giorni, ci dimentichiamo di metterci all’ascolto del nostro cuore, salvo poi farlo quando è troppo tardi.

Ma come si fa a capire se a legarci all’altro è ancora l’amore? È necessario instaurare un dialogo con noi stessi, uno di quelli sinceri e autentici che non conoscono bugie o giustificazioni. Un percorso di consapevolezza che dobbiamo affrontare e poi condividere con l’altra persona, soprattutto quando sono i problemi del quotidiano a mettere in dubbio tutto, e non l’assenza di sentimenti.

È difficile, ma non impossibile, e soprattutto richiede tanto coraggio. Ma è l’unico modo che abbiamo per capire se quello che ci lega all’altra persona è lo stesso sentimento che ci ha avvicinati.

E tu sei ancora innamorata del tuo partner?

Tutte le relazioni sono destinate a cambiare, a mutare e a evolversi, esattamente come noi. Immaginare che tutto resti uguale all’inizio è una pretesa che non può essere soddisfatta. Impariamo a conoscere l’altro, ad accettare i suoi difetti, a non sopportarli qualche volta. L’intimità e la complicità aumentano, così come le cose condivise.

Al contrario dei primi tempi, quando ogni momento libero era dedicato all’altro, a un certo punto subentra il desiderio di ritagliarsi i propri spazi. Ma questo è normale e, anzi, è l’indicatore di una relazione sana, equilibrata e matura.

Certo è che se la voglia di stare da soli si trasforma in una scusa per allontanarsi dal partner, allora, c’è qualcosa che non va. Sono diversi i campanelli d’allarme che non dovremmo ignorare. Questi possono suggerirci che il sentimento è finito, oppure che c’è qualcosa che non funziona nella relazione.

E tu sei ancora innamorata del tuo partner? Per scoprirlo, come abbiamo anticipato, devi metterti all’ascolto dei tuoi veri sentimenti, senza paura e con coraggio. Per iniziare, però, puoi rispondere alle domande del nostro test. Il risultato potrebbe aiutarti a capire che direzione prendere.