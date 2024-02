Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Che cos’è l’empatia? Ne sentiamo spesso parlare, a volte la proviamo senza riuscire a darle un nome, altre volte la “subiamo”, ed è in quei momenti che ci rendiamo conto di quanto sia preziosa.

Il suo significato più profondo è impresso nelle origini del termine. Empatia, infatti, viene dal greco en-pathos che, tradotto letteralmente, vuol dire “sentire dentro”. Si tratta, dunque, della capacità di immedesimarsi nelle situazioni degli altri, di comprendere i loro sentimenti senza giudizio, anche quando questi non ci appartengono direttamente.

E tu, sei una persona empatica? Rispondi alle domande del nostro test per scoprirlo, la risposta potrebbe sorprenderti.

Cos’è l’empatia e perché tutti dovremmo farla nostra

L’empatia è un dono, un’abilità e un’attitudine, la più bella che può appartenere all’essere umano. Ma è anche un’arte che, come tale, può e dovrebbe essere coltivata, protetta e diffusa. Perché proprio grazie a questa che è possibile diventare persone migliori, comprendere gli altri e farlo per davvero, creare legami e connessioni profonde e autentiche.

Grazie all’empatia, infatti, non solo impariamo ad ascoltare in maniera attiva, ma possiamo anche comprendere le emozioni e i sentimenti degli altri e trattarli con rispetto, come se fossero nostri. Grazie a questo dono, infatti, è possibile immedesimarsi nelle situazioni altrui e imparare, quindi, a guardare le cose da un’altra prospettiva che non è la nostra.

L’empatia è fondamentale, per noi stessi e per gli altri. Lo è non solo perché ci aiuta nella costruzione di rapporti equilibrati e sinceri, ma anche perché ci consente di crescere come persone, di affinare l’ascolto e la comprensione, di mettere da parte i giudizi e ampliare le nostre visioni.

Non è un caso che, negli ultimi tempi, si parla sempre più spesso di empatia come materia scolastica, già presente, per esempio, nelle scuole danesi con il nome di Klassens tid. Eh sì perché per quei bambini, futuri uomini e donne del domani, l’empatia è davvero una risorsa. Per loro e per noi tutti.

Se ti stai chiedendo se sei una persona empatica, se riesci a riconoscere le emozioni degli altri, ad accoglierle e ad accarezzarle senza giudizio, allora rispondi alle domande del nostro test.

Sei una persona empatica? Scoprilo con il nostro test

Ti capita mai di sentire il dolore degli altri? Di immedesimarti nelle situazioni che amici, conoscenti o familiari vivono, anche se non ti appartengono? E come ti comporti quando osservi qualcosa che non ti riguarda e che non conosci? Tendi a giudicare ciò che non comprendi o provi a guardare le cose dalla prospettiva di chi le vivi?

Queste sono solo alcune domande per capire se sei una persona empatica. Come abbiamo già detto, però, questa attitudine può essere sviluppata e allenata, anche attraverso l’intelligenza emotiva che permette, appunto, di riconoscere le proprie emozioni e poi quelle degli altri.

Non ti resta che metterti comoda e rispondere alle domande del nostro test per scoprire se l’empatia già ti appartiene!