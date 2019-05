Empatia sessuale, cos’è e come capire se la possiedi

editato in: da

L’empatia è una dote per pochi, è quella capacità di capire i sentimenti e le emozioni altrui e farli nostri. Come un filo rosso invisibile che collega le persone, chi ha una forte empatia è più disposto ad ascoltare gli altri e a comprenderne le esigenze e i bisogni.

Esiste un’empatia anche dal punto di vista sessuale, una vera e propria intesa che può nascere tra due persone. Avete presente quella scintilla? Quel “bzz” che sentite nel vostro cervello e nel vostro corpo quando vi sentite appagate, appassionate, sicure di voi stesse e del partner che avete davanti? L’intesa sessuale nasce infatti da questo mix di sensazioni travolgenti, di fiato corto e cervello pulsante, di brividi sulla pelle e adrenalina a mille.

Secondo la psicologia l’empatia sessuale è proprio la capacità di entrare in sintonia con gli stati emotivo-affettivi dell’altro, un vero e proprio modo per comunicare con il partner con il fisico. Cosa succede esattamente? Semplice, si mettono da parte i pregiudizi e gli stereotipi per fare spazio solo ai propri desideri e a quelli dell’altro e alla loro realizzazione.

Oggi, purtroppo, non è così facile raggiungere una buona empatia sessuale, soprattutto tra i giovanissimi: a causa dei modelli distorti che i mass-media e i social network ci mettono davanti agli occhi tutti i giorni è difficile riuscire a maturare una consapevolezza di noi e del nostro corpo senza timori, preoccupazioni o ansie. Ci sentiamo sempre più spesso non all’altezza o non abbastanza davanti al mondo del sesso quando, invece, dovrebbe essere un modo appassionante e appagante per esprimere noi stesse e i nostri desideri.

Il primo passo per cercare una relazione sessuale appagante per entrambi è iniziare ad amare il proprio corpo, ogni centimetro di voi stesse. Dimenticate i difetti che vedete solo voi e tutte le paranoie che vi accompagnano da anni come pesanti macigni. Analizzate voi stesse e il rapporto con il vostro partner; se sentite quel “je ne sais quoi” di speciale ed elettrizzante, è fatta!

Siate semplicemente voi stesse, libere e bellissime, attraenti e selvagge: vedrete che la magia può accadere solo quando ci si lascia andare e si è sicure di quello che stiamo facendo, divertendoci.

Empatia sessuale e amore non vanno sempre di pari passo: l’empatia sicuramente si nutre di passione e sentimento ma è normale una relazione abbia bisogno di molto altro come il dialogo e il confronto.