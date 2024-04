Universe (tra Marte e Venere), testo e significato della canzone di Rosa Linn e Alfa

Fonte: Getty Images Alfa e Rosa Linn

Cantante di fama internazionale lei, giovane promessa già super premiata lui. Rosa Linn e Alfa uniscono le loro voci ancora una volta per dare vita a Universe (tra Marte e Venere), un brano nostalgico, armonico, che conferma ancora una volta la loro incredibile intesa musicale. Scopriamo testo e significato del pezzo.

“Universe (tra Marte e Venere)”, significato del brano di Rosa Linn e Alfa

Due strade che si sono incrociate tempo fa quando, dopo l’enorme successo di Rosa Linn con la sua Snap durante l’Eurovision Song Contest 2022, Alfa aveva esternato la sua ammirazione a lei e alla sua canzone. Da lì i due hanno iniziato a collaborare per far nascere una nuova versione, mixando voci e stili. Un successo che i due hanno deciso di replicare: arriva così Universe (tra Marte e Venere), il singolo che li vede insieme ancora una volta, con la penna di Alfa che propone alcuni versi in italiano.

Un brano che racconta il sentimento di nostalgia e il desiderio di vedere un universo con stelle e pianeti perfettamente allineati, così da poter arrivare a essere una persona completa.

Parlando del brano, Alfa ha raccontato: “Esplorando il tema cosmico, ho scritto una strofa intrecciando elementi dell’universo e tracciando paralleli tra entità distanti (come Marte e Venere): un cenno alla mitologia, alla storia e ai corpi celesti. Questa canzone è una testimonianza delle infinite possibilità di connessione“.

Una rivisitazione di Universe, canzone originale di Rosa Linn cantata solo in inglese. Un progetto nato da una collaborazione importante, di cui la cantante ha detto: “Nella canzone che abbiamo scritto in Armenia c’è una piccola parte che dice: ‘fino a quando l’Universo ci riporta a casa’. Tutto questo è poetico! Alfa è speciale e non ce ne sono molti come lui rimasti in questo mondo. Vive e respira la sua arte… è un vero amico. Spero che questa canzone, come la nostra amicizia, abbia magia. Spero che colleghi persone da tutto il mondo e porti una connessione genuina attraverso la musica”.

“Universe (tra Marte e Venere)”, testo del brano di Rosa Linn e Alfa

(You, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

(Quanta strada c’è tra di noi)

Heavy wings can’t fly me

I get a little high, then I fall apart

And your light can’t guide me

I’m living in the dark

Io ti cerco nello spazio

Anche se tu sei anni luce via da me

Sì, come Marte e Venere, oh-oh-oh

But in another universe

I wonder if the night comes first

I wonder if we’d make this work

In another universe, I could love you (you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

I could love you (you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

Quanta strada c’è tra di noi

Che ora siamo due fiumi

Ma un giorno il mare ci avrà collegati

Come un cubo di Rubik (ah, ah-ah)

Più bello con i colori mischiati

Viene, l’amore va e non ci vede

Lo cerco nell’universo come Ken Mattingly e la sua fede

Ma se, vuoi la verità, vuoi la verità

La nostra storia non finirà

Perché Michelangelo è l’unico, l’unico che può lasciare le cose a metà

But in another universe

I wonder if the night comes first

I wonder if we’d make this work

In another universe, I could love you

E tra noi quanta strada c’è

Come tra Marte e Venere

Ma un giorno arriverò da te

Facendo a piedi l’universo anche di più (più, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

I could love

I could love (you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

Mi farei a piedi l’universo, anche di più

(I could love you) you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

I could love you (you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)

E tra noi quanta strada c’è

Come tra Marte e Venere

Ma un giorno arriverò da te

Facendo a piedi l’universo anche di più