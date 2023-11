Curare qualcuno, fare in modo che stia bene, avere piccoli pensieri e gesti di riguardo, è molto speciale e non scontato: le frasi più belle

Fonte: iStock Le frasi più belle sul prendersi cura di qualcuno a noi caro

Ci sono gesti che sono come fari nel buio, il cui valore non ha prezzo: prendersi cura è uno di questi, perché è nell’attenzione alle esigenze dell’altro, che si manifesta uno dei più grandi atti d’amore.

Questo non significa che la cura avvenga solo tra persone legate da sentimenti forti, in quanto donare agli altri attenzione, riguardo e premura è un’attitudine, una missione, che può essere rivolta anche alle persone con le quali non si ha alcun rapporto. Basti pensare a chi sceglie la professione medica, agli educatori o a tutti quei lavori che nella tutela degli individui trovano la loro ragione di essere.

Le frasi sul prendersi cura sono un vero e proprio concentrato di tutto questo, perché sono la rappresentazione nero su bianco dell’importanza dei piccoli grandi gesti e si tratta di un’attitudine va di pari passo con altre caratteristiche positive come l’altruismo, l’empatia e la generosità d’animo.

DiLei ha scelto le frasi più belle ed emozionanti sul prendersi cura, citazioni e aforismi che racchiudono il senso stesso di gesti fatti con abnegazione e dedizione. Frasi di cui fare tesoro, per ricordarci l’importanza di prendersi cura delle persone che si amano, ma non solo.

Frasi sul prendersi cura

Prendersi cura è un gesto di amore e dedizione: quando ci si ferma a riflettere su questo concetto non possono non venire subito alla mente i genitori, perché è nella famiglia che si dovrebbe trovare la massima espressione di tutto questo.

Non è necessario che si tratti di gesti eclatanti, ma bastano piccole attenzioni quotidiane per far capire all’altra persona che si ha a cuore il suo benessere, fisico e psicologico, e la sua felicità. Curare non deve per forza essere associato alla malattia, ma più semplicemente può intendersi come il mettersi in ascolto dei bisogni di un’altra persona per cercare di darle ciò che cerca.

Le citazioni e gli aforismi più dolci che parlano del prendersi cura di qualcuno, ma anche di noi stessi.

Nessuna poesia né canzone si può paragonare al giorno in cui hai pronunciato queste semplici parole: “Ho conosciuto la parte peggiore di te e ho deciso di prendermene cura”. (Fabrizio Caramagna)

Una persona che ha cura di un’altra rappresenta il più grande valore della vita. (Jim Rohn)

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, / dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. / Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, / dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. / Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, / dalle ossessioni delle tue manie. / Supererò le correnti gravitazionali, / lo spazio e la luce per non farti invecchiare. / E guarirai da tutte le malattie, / perché sei un essere speciale, e io, avrò cura di te. (Franco Battiato – La cura)

Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare una vita. (Leo Buscaglia)

Il semplice atto di prendersi cura è un atto eroico. (Edward Albert)

Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. (Madre Teresa di Calcutta)

Il modo migliore per misurare quanto sei cresciuto non sono i centimetri o il numero di giri che puoi percorrere ora attorno alla pista. È ciò che hai fatto con il tuo tempo, come hai scelto di trascorrere le tue giornate e di chi ti stai prendendo cura. Questa, per me, è la misura più grande del successo. (R. J. Palacio, Wonder)

I medici curano il corpo, gli scrittori curano l’anima. (Dumitru Novac)

Curare significa manifestare interessamento solerte e premuroso, che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività, verso qualcuno o qualcosa; significa guardare con attenzione a colui che ha bisogno di cura senza pensare ad altro; significa accettare di dare o di ricevere la cura. Mi viene in mente l’immagine della mamma che cura il suo figlio malato, con totale dedizione, considerando come proprio il dolore di suo figlio. Lei non guarda mai l’orologio, non si lamenta mai di non aver dormito tutta la notte, non desidera altro che vederlo guarito, costi quello che costi. (Papa Francesco)

Proprio in questo momento, da qualche parte nel mondo, uno si prende cura di un altro, che aiuta qualcuno, che fa del bene a qualcun altro, che protegge anche te. (Fabrizio Caramagna)

Poiché la disperazione era un eccesso che non gli apparteneva, si chinò su quanto era rimasto della sua vita, e riiniziò a prendersene cura, con l’incrollabile tenacia di un giardiniere al lavoro, il mattino dopo il temporale. (Alessandro Baricco)

Le cose che si amano non si posseggono mai completamente. Semplicemente si custodiscono. (Gaio Valerio Catullo)

Ciascuno di noi è custode di chi ha accanto: per parentela, per amicizia, per lavoro, per vicinato. Ciascuno di noi è affidato ad altri e altri sono affidati a noi, perché Dio muove tutto per spingerci ad amare di più ed essere amati di più. (Alessandro D’Avenia)

Il carattere attivo dell’amore diviene evidente nel fatto che si fonda sempre su certi elementi comuni a tutte le forme d’amore. Questi sono: la premura (o cura), il rispetto, la responsabilità e la conoscenza. (Erich Fromm)

La ignoravo non perché non la amassi o non mi curassi di lei, ma perché non mi rimaneva niente da dare. Ingenuamente, pensavo che lavorare sodo allo scopo di garantire una vita migliore (più denaro) a lei e alla nostra famiglia fosse sufficiente. Una volta preso atto dei suoi sentimenti, elaborai un piano per risolvere il problema. Invece di vedere otto pazienti al giorno, cominciai a vederne sette e finsi che mia moglie fosse l’ottavo e il più importante. La sera tornavo a casa un’ora prima e le prestavo tutta l’attenzione che avrei riservato a un vero paziente. Mi adoperavo facendo piccole cose per lei. Il successo fu immediato. Mia moglie era più felice, e io anche. A mano a mano che la sua reazione ai miei sforzi mi faceva sentire più amato, diminuì la mia ossessione per il lavoro. Adottai ritmi meno frenetici e con mia sorpresa non solo la nostra relazione ma anche il mio lavoro ne ricevette grandi benefici. (John Gray)

La cura è nel chiedere “cosa hai fatto oggi”, nel “fai attenzione”, nell’esserci e ascoltare in silenzio, nel prendere per mano le tue paure e farci quattro risate. (Fabrizio Caramagna)

Prendersi cura: frasi di Il Piccolo Principe

Un libro per bambini, anzi, un libro per tutti: è Il Piccolo Principe, capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, ricco di riflessioni di cui fare tesoro in ogni epoca della vita. Al suo interno si parla di amicizia, ma anche di cura con alcuni pensieri e frasi che restano tra le più belle e preziose della storia della letteratura. Le citazioni tratte da Il Piccolo Principe che ci parlano del prendersi cura.

“A che ti serve possedere le stelle?” chiese il Piccolo Principe all’uomo.

“Mi serve ad essere ricco.”

“E a che serve essere ricco?.”

“A comperare delle altre stelle se qualcuno ne trova.”

“Io” disse il Piccolo Principe “possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni e possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. È utile ai miei vulcani e al mio fiore che li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle”.

“Mi serve ad essere ricco.” “E a che serve essere ricco?.” “A comperare delle altre stelle se qualcuno ne trova.” “Io” disse il Piccolo Principe “possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni e possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. È utile ai miei vulcani e al mio fiore che li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle”. Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.

Un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi (salvo i due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa

È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a essere felice.

Frasi sul prendersi cura dei bambini

Un educatore, un insegnante, un genitore, un parente, un amico: sono tutte persone che si prendono cura, lo fanno anche con i bambini che sono quelli che ne hanno maggiormente bisogno, perché vanno accompagnati nel percorso della vita. L’attenzione ai gesti, alle parole e all’amore che si dona loro è uno dei bagagli più importanti di cui possiamo dotarli.

Prendersi cura di un bambino, significa annaffiare il futuro, pensare a quello che sarà, perché chi è piccolo oggi è l’adulto di domani.

Non c’è compito più importante e ricco di responsabilità di questo. Le frasi più sagge e le riflessioni più importanti sul prendersi cura dei bambini.

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Prendersi cura del benessere di un Altro, «essere buoni» con un Altro, accresce anche la sensazione di «benessere» del soggetto che si prende cura, e presumibilmente la sua felicità. (Paolo Crepet)

Non c’è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c’è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace. (Kofi Annan)

Ricorda che i bambini, i matrimoni e i giardini fioriti riflettono il tipo di cure che ricevono. (H. Jackson Brown, Jr.)

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, di un sorriso, di una parola gentile, di un orecchio in ascolto, di un complimento onesto o del più piccolo atto di cura, tutte cose che hanno il potenziale di cambiare la vita di chi ci sta intorno. (Leo Buscaglia)

Coloro che educano bene i bambini dovrebbero essere più rispettati di quelli che li fanno; i primi danno loro solo la vita, i secondi l’arte del vivere bene. (Aristotele)

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. (Papa Francesco)

Nessuno chiede mai subito come sta la madre. Nessuno tranne la madre della madre, che sempre – sempre – chiede per prima cosa come sta sua figlia. (Concita De Gregorio)

Frasi sulla cura della bellezza

Prendersi cura di sé non significa essere vanitosi, ma ha a che fare con il concetto di volersi bene. Ci sono tanti modi per dedicarsi a sé stessi e al proprio benessere, uno di questi può essere stando attenti alla propria bellezza, qualsiasi sia la declinazione e l’importanza che questo termine può avere per noi. Perché la bellezza è un fatto prettamente soggettivo e la cosa importante è sentirsi bene nella propria pelle.

Le frasi sulla cura della bellezza da tenere a mente e di cui fare tesoro.