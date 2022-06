Frasi sulla famiglia, per celebrarla ogni giorno

Fonte: 123rf Frasi sulla famiglia. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

La famiglia è il nucleo composto dalle persone a noi più care. I genitori che ci hanno dato la vita ed educato per diventare adulti, il partner con il quale decidiamo di condividere gioie e dolori quotidiani e i figli, a cui dedichiamo tutte le nostre attenzioni. Le famiglie possono essere di vari tipi, standard o allargate, monoparentali o arcobaleno, e rappresentano il porto sicuro in cui approdare dopo giornate stressanti e faticose o ricche di soddisfazioni. Il tema del proprio nucleo familiare è messo al centro di studi in diversi campi ed è spesso protagonista di opere di letteratura, canzoni, dipinti, sculture e dell’arte in generale. È l’evoluzione dell’amore, ovvero un insieme di persone legate tra loro dal sentimento più dolce e profondo degli esseri umani. La famiglia è principalmente intesa come un’unità formata da un gruppo di individui che vivono sotto lo stesso tetto e sono uniti da un legame di parentela o di affinità. In un senso globale, ha una funzione importantissima per la collettività perché rappresenta la prima forma educativa per una persona. Nel corso degli anni sono tantissimi i personaggi storici, letterati, cantanti, insegnanti e persino santi che hanno fatto del tema della famiglia, argomento principale dei loro pensieri. DiLei ha raccolto alcune frasi tra le più belle ed emozionati: ecco le citazioni e gli aforismi indimenticabili sulla famiglia.

Frasi di Madre Teresa sulla famiglia

Madre Teresa di Calcutta è considerata la “madre” dei poveri e delle persone più emarginate dalla società. La sua visione della famiglia è profonda e si allarga a un ambito più ampio in quanto padri e madri educano i figli a diventare uomini e donne adulti e, così facendo, svolgono un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni. La Santa e fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della carità, è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1979 per le sue attività di sostegno e aiuto dei poveri. La famiglia, per lei, è il valore più importante per ogni essere umano. Di seguito, le frasi e gli aforismi più belli di Madre Teresa di Calcutta sul nucleo familiare.

Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia

Il vero amore deve far sempre male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Potresti dover morire per lui. Quando ci si sposa si rinuncia a ogni cosa per amarsi reciprocamente. La madre dà la vita a suo figlio e soffre molto. Solo allora si ama sinceramente. La parola amore è così mal interpretata e abusata

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici

Cercate di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa

Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto

L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città

Frasi sulla famiglia unita

Avere una famiglia unita è un punto di forza che può aiutarci ad affrontare qualsiasi difficoltà. I componenti del nucleo saranno sempre pronti ad abbracciarci quando le forze cedono, a spronarci ad andare avanti quando saremo titubanti davanti a degli ostacoli, a gioire con noi per un buon risultato o una nostra vittoria e a ricordarci, con la loro presenza, che non siamo soli. Non è mai tardi per dedicare qualche parola toccante a un padre, una madre, un partner o ai propri figli per far sapere loro quanto sono importanti e rendono ricca la nostra vita. Qualche spunto è in queste citazioni e aforismi, tra i migliori per elogiare la bellezza di una famiglia unita.

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti a una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, tuttavia non soffre la povertà. (Talete)

Senza l’amore della famiglia, non si è capaci di nulla di buono; mediante questo amore la casa diventa un paradiso in terra. (Eugenio De Mazenod)

Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute. (Winston Churchill)

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre. (Henry Ward Beecher)

La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro. (Charles Dickens)

Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami. (Natalia Ginzburg)

Frasi sull’amore per la famiglia

L’amore è il sentimento che dovrebbe essere alla base di ogni famiglia. Si tratta di un legame indissolubile che fa restare uniti nonostante litigi, discussioni e difficoltà. Dei componenti del proprio nucleo familiare ci si fida e sono la più grande risorsa di una persona, coloro pronti a tenderti una mano qualunque cosa accada. “In salute e malattia”, la propria famiglia non si abbandona e non abbandona ed è composta dalle persone con le quali si condividono i momenti più intimi e teneri. Ecco gli aforismi e le citazioni sull’amore per la famiglia, quel legame basato sull’affetto, la stima e il desiderio di stare insieme.

La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. (Papa Francesco)

Fai tesoro dell’amore per la tua famiglia, dell’amore per il tuo partner e dell’amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari o di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l’aereo cade tu cadi con lui. (Steve Jobs)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. (Papa Giovanni Paolo II)

Se ci sarà mai un giorno in cui non possiamo stare insieme, tienimi nel tuo cuore, e sarò con te per sempre (Winnie the Pooh)

Niente è più contrario all’istituzione della famiglia, di una famiglia divisa. (Napoleone Bonaparte)

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo. (Anne Brontë)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Frasi sulla famiglia tratte dalle più belle canzoni

Anche la musica ha messo spesso al centro di meravigliosi brani la famiglia. I più bravi cantautori hanno dedicato versi delicatissimi alla propria madre o al padre, ai propri figli o persino ai nonni. Sono frasi a cuore aperto, per lo più di ringraziamento per l’amore ricevuto o che vogliono donare. Dal rap al pop, il nucleo familiare viene citato e celebrato come luogo in cui si cerca amore. Le citazioni e gli aforismi sulla famiglia tratti dalle canzoni più belle e più note.

La famiglia, tanto amata, è una morbida coperta che ti lascia una ferita che rimane sempre aperta. Ma all’improvviso gli occhi di una donna e ritrovi quella meraviglia che ti invoglia giustamente a farti una famiglia. (da La famiglia di Giorgio Gaber)

Padre, mille anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti? Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se, una canzone che stia al posto mio non c’è.

Eccola qua, è come se foste con me. (da Padre e madre di Cesare Cremonini)

E tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa. Prima di ogni cosa. Un cinico spietato che non si è mai adattato. Che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu, e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. (da Prima di ogni cosa di Fedez)

Continuerò a sognare ancora un po'. Sarà sarà l'aurora. Per me sarà così. Come uscire fuori. Come respirare un'aria nuova. Sempre di più. E tu e tu amore. Vedrai che presto tornerai. Dove adesso non ci sei (da L'aurora di Eros Ramazzotti)

Non ti chiamo mai ma so che sei vicina. Tu mi hai insegnato sai a vivere la vita. E non puoi raggiungere i desideri se non ti ricordi da dove provieni. (da Da dove provieni di Tedua)

Ed ogni giorno ci sarai. Ogni minuto che vorrai. A ogni passo della vita. E quale strada sceglierai. Che direzione mi consiglierai. A ogni passo della vita. (da Lacrime di pioggia di Antonello Venditti)

Qui non c’è mai nessuno che mi parli di te. Io mi perdo nel fumo di mille parole per fingere che cerco ancora qualcosa nel silenzio che c’è. Lungo questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te. (da Tracce di te di Francesco Renga)

Frasi celebri sulla famiglia

I protagonisti di romanzi, poesie e opere letterarie di vario genere sono spesso i componenti di uno stesso nucleo familiare. Basti pensare a “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni o a “I Malavoglia” di Giovanni Verga. La famiglia è anche al centro di numerosi detti popolari e della tradizione antica, nonché di versi di poeti che hanno dedicato frasi ai propri genitori, alla prole o al focolare domestico. Tra aforismi e citazioni illustri, una selezione delle frasi celebri sulla famiglia da poter dedicare in ogni occasione.

Per mettere il mondo in ordine, dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine, dobbiamo mettere la famiglia in ordine, Per mettere la famiglia in ordine, dobbiamo coltivare la nostra vita personale, Per coltivare la nostra vita personale, dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. (Confucio)

Io credo che la ricetta della felicità sia avere appena abbastanza denaro per pagare le bollette mensili che ti arrivano, un piccolo extra per darti sicurezza, un po’ troppo lavoro ogni giorno, entusiasmo per il tuo lavoro, una parte sostanziale di buona salute, un paio di amici veri e una moglie e dei bambini coi quali condividere la bellezza della vita. (J. Kenfield Morley)

Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. (Louisa May Alcott)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più. (John Garland Pollard)

Frasi di Maria Montessori sulla famiglia

Non può non essere citata, in tema di famiglia, la principale pedagogista ed educatrice italiana: Maria Montessori. Fondatrice di un metodo educativo che prende nome proprio dalla scienziata, è oggi adottato in migliaia di scuole dell’infanzia. Si basa sul “lavoro libero” che stimola la creatività del piccolo e il talento che ognuno di noi ha già alla nascita. L’indipendenza del bambino è fondamentale nell’approccio educativo montessoriano, insieme al rapporto che i genitori instaurano con i loro bimbi e che è alla base della loro educazione. Per chi sta cercando qualche suggerimento per esprimere concetti sulla crescita dei minori, alcune frasi e aforismi di Maria Montessori sulla famiglia.

Più dell’elettricità, che fa luce nelle tenebre, più delle onde eteree, che permettono alla nostra voce di attraversare lo spazio, più di qualunque energia che l’uomo abbia scoperto e sfruttato, conta l’amore: di tutte le cose esso è la più importante

Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino

L’adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa utilmente agire da solo: se fa meno del necessario, il bambino non può agire utilmente; se l’adulto fa più del necessario, e perciò si impone o si sostituisce al bambino, spegne i suoi impulsi fattivi

La prima idea che il bambino deve apprendere, per poter essere attivamente disciplinato, è quella della differenza tra bene e male; e il compito dell’educatore sta nell’accertarsi che il bambino non confonda il bene con l’immobilità e il male con l’attività

Frasi sulla famiglia divertenti

Oltre che nucleo in cui trovare amore e sostegno nelle avversità, la famiglia è anche un luogo di risate e complicità. Contrasti, discussioni, diversità di vedere le cose o caratteriali, sono spesso motivo d’ironia, perché non c’è modo migliore di sdrammatizzare una lite con una battuta scherzosa. Le particolarità del proprio gruppo o le abitudini all’interno del focolare domestico, sono altri elementi che possono dare vita a frasi che fanno sorridere. L’importanza della famiglia è celebrata anche in molteplici citazioni e aforismi divertenti che esaltano il luogo più prezioso in cui stare.