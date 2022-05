Frasi di Madre Teresa sulla famiglia, da dedicare ai propri cari

Madre Teresa di Calcutta è una santa e fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della carità. Vincitrice del premio Nobel per la pace nel 1979 per le sue attività di sostegno e aiuto dei poveri, si è sempre dedicata alla valorizzazione della dignità di ogni persona e al tema della famiglia e dell’isolamento sociale. Per coloro che vogliono trovare le parole giuste da dedicare ai propri cari, con DiLei, potete leggere una selezione di frasi con gli aforismi e le citazioni di Madre Teresa di Calcutta sulla famiglia, da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi di Madre Teresa sulla famiglia

La parola chiave del messaggio di Madre Teresa è: amore. La donna ha dedicato la sua vita al prossimo e alla carità e per la Santa, il valore più importante per ogni essere umano è il proprio nucleo familiare. Di seguito, qualche frase e aforisma sulla famiglia.

Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia

L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città

Il vero amore deve far sempre male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Potresti dover morire per lui. Quando ci si sposa si rinuncia a ogni cosa per amarsi reciprocamente. La madre dà la vita a suo figlio e soffre molto. Solo allora si ama sinceramente. La parola amore è così mal interpretata e abusata

L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole

L’amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa

Per raggiungere il cuore delle persone dobbiamo agire: l’amore si dimostra si mostra con i fatti. La realtà è più avvincente dell’idea astratta

Noi siamo stati creati per amare ed essere amati

Cerca di non giudicare gli altri. Se giudichi gli altri, non stai dando nessun amore

Se non puoi nutrire un centinaio di persone, allora nutrine solo una

Frasi di Madre Teresa sui genitori

Padri e madri sono coloro che creano la vita ed educano i bambini a diventare uomini e donne. Hanno un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e devono fare in modo, sempre, di assecondare e amare le inclinazioni dei propri figli. Qui, un po’ di frasi aforismi di Madre Teresa di Calcutta sui genitori.

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno

Qual è la peggiore sconfitta? Scoraggiarsi! Quali sono i migliori insegnanti? I bambini!

Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose

Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca parlerà, la mente penserà

Se non abbiamo pace, è perché abbiamo dimenticato che apparteniamo gli uni agli altri

L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io

Frasi di Madre Teresa sui figli

I figli sono il futuro del mondo e vanno cresciuti nell’amore e nella ricerca della pace sia interiore che con le altre persone. Per Madre Teresa i legami parentali sono i più importanti e sono alla base dei rapporti che si stringeranno anche con gli altri. Di seguito, qualcuna delle sue frasi più emozionanti.

Cercare di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa

Ieri è trascorso. Domani deve ancora venire. Noi abbiamo solo l’oggi. Se aiutiamo i nostri figli ad essere ciò che dovrebbero essere oggi, avranno il coraggio necessario per affrontare la vita con maggior amore

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto

Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore

Non aspettare di finire l’università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti di avere dei figli e di vederli sistemati, di perdere dieci chili… che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno… non c’è momento migliore di questo per essere felice. Donati interamente a Dio. Egli si servirà di te per compiere grandi cose a condizione che tu creda più nel suo amore che nella tua fragilità

Non abbiamo assolutamente alcuna difficoltà a lavorare in paesi con diverse fedi religiose. Trattiamo tutti come figli di Dio. Sono nostri fratelli e mostriamo per loro grande rispetto. Noi incoraggiamo cristiani e non a compiere opere d’amore. Ognuna di queste, se fatta col cuore, avvicina chi la fa a Dio.

Frasi di Madre Teresa sull’amore

La Santa di Calcutta ha spesso parlato dell’amore e di quanto sia necessario e bello donare affetto agli altri nostri fratelli. Senza questo sentimento il cuore è arido e ci si sente soli. Qui sotto alcuni aforismi e citazioni di Madre Teresa sull’amore.