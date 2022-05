Frasi sulla famiglia tratte dalle più belle canzoni

Il tema della famiglia è stato, da sempre, al centro della letteratura, dell’arte e anche della musica. Sono tantissimi i cantautori che hanno dedicato versi al proprio nucleo di persone care composto dai genitori, dai figli, dai nonni e dai parenti in generale. Come dice un proverbio: “l’unità di una famiglia fa la sua felicità”. Nel focolare domestico si trovano infatti i propri punti di riferimento, il porto accogliente pronto a stringerti in un abbraccio nei momenti di difficoltà e a sorreggerti nelle avversità. Se si sta cercando un modo armonioso per dedicare qualche parola ai propri familiari, con DiLei, trovate una selezione di frasi con gli aforismi e le citazioni sulla famiglia tratte dalle più belle canzoni e adatte a ogni tipo di rapporto o persona.

Aforismi e frasi sulla famiglia tratte dalle canzoni

Con la propria famiglia si affrontano sfide, si condividono progetti ed emozioni, ci si confida e chiede consiglio e, alle volte, si può anche litigare. Il proprio nucleo può essere tradizionale o particolare, magari con un familiare lontano, ma è comunque un luogo in cui si cerca amore. Nel mondo della musica, sono tanti gli artisti che hanno scritto brani con al centro la propria famiglia o uno dei suoi componenti. Di seguito alcuni degli aforismi o delle frasi tratte dalle canzoni più note.

La famiglia, tanto amata, è una morbida coperta che ti lascia una ferita che rimane sempre aperta. Ma all’improvviso gli occhi di una donna e ritrovi quella meraviglia che ti invoglia giustamente a farti una famiglia. (da La famiglia di Giorgio Gaber)

Padre, mille anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti? Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se, una canzone che stia al posto mio non c’è. Eccola qua, è come se foste con me. (da Padre e madre di Cesare Cremonini)

Dai, mamma, dai questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età. Dai, mamma, dai questa sera fuggiamo via è tanto che non stiamo insieme e non è certo colpa tua. Ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono, io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo. (da Portami a ballare di Luca Barbarossa)

And I know just why you could not come along with me. This was not your dream but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome and I wanna go home. Let me go home/E so perchè non siete potuti venire con me. Questo non era il vostro sogno, ma voi avete sempre creduto in me. Un altro giorno d’inverno è iniziato e finito sia a Parigi che a Roma e io voglio tornare a casa. Lasciatemi tornare a casa. (Da Home di Michael Bubblé)

It’s not time to make a change. Just relax, take it easy. You’re still young, that’s your fault. There’s so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old but I’m happy/Non è tempo di cambiare. Rilassati, prendila con calma. Sei ancora giovane, questa è la tua colpa. Hai ancora molte cose da conoscere. Trovare una ragazza, sistemarti, se vuoi puoi sposarti. Guarda me, sono vecchio, ma sono felice. (Da Father and son di Cat Stevens)

Unhappiness where’s when I was young and we didn’t give a damn ‘Cause we were raisedto see life as fun and take it if we can. My mother, my mother, she hold me, she hold me when I was out there. My father, my father, he liked me, oh, he liked me, does anyone care?/ L’infelicità c’era quando ero piccola, e non ci importava niente, perché eravamo stati cresciuti a vedere la vita come un gioco a prenderla come potevamo. Mia madre, mia madre mi abbracciò, mentre ero là fuori. Mio padre, mio padre, gli piacevo, oh, gli piacevo, importa a qualcuno? (Da Ode to my family dei Cranberries)

Quante volte vi ho pensato nei momenti più importanti, quando solo sopra a un palco affrontavo i miei giganti, quando in macchina di notte, con l’Europa da scoprire, fare finta di star bene per non farvi preoccupare. (Da Mamma e papà di Alex Britti)

Frasi dedicate ai figli tratte da canzoni

I componenti più importanti di una famiglia sono i figli. Piccoli esseri da crescere, da educare e da stimolare a inseguire e realizzare i propri sogni e le proprie inclinazioni. I bambini sono coloro che sconvolgono la vita e stravolgono le abitudini avute fino a prima che arrivassero. Quasi ogni cantante ha dedicato almeno una canzone alla propria prole con versi toccanti e pieni d’amore. Per chi sta cercando un modo per dire ai propri figli quanto siano importanti, qualche suggerimento con le citazioni e gli aforismi tratti da alcuni famosi brano musicali.

E tu sei al primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa. Prima di ogni cosa. Un cinico spietato che non si è mai adattato. Che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu, e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. (da Prima di ogni cosa di Fedez)

E ti prenderò per mano. Ti porterò a giocare su un prato. E il telefono l’ho buttato. E ho buttato tutte le pare. Per fortuna assomigli a tua madre. Per fortuna sei tutto tua madre (da Tutto tua madre di J-Ax)

Continuerò a sognare ancora un po’. Sarà sarà l’aurora. Per me sarà così. Come uscire fuori. Come respirare un’aria nuova. Sempre di più. E tu e tu amore. Vedrai che presto tornerai. Dove adesso non ci sei (da L’aurora di Eros Ramazzotti)

Non par vero nemmeno a me. Di essere un padre di un figlio che domani sarà un altro. Che dovrà arrangiarsi bene, darsi da fare avere pene e qualche piccola soddisfazione. (da Benvenuto di Vasco Rossi)

È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri e la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c’è ninna naaaa ninna eeee… (da È per te di Jovanotti)

Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di la di quello che da. E l’ingenuità è parte di lei… Che è parte di me. (da Angelo di Francesco Renga)

Amor che nulla hai dato al mondo. Quando il tuo sguardo arriverà. Sarà il dolore di un crescendo. Sarà come vedersi dentro. (da Ogni tanto di Gianna Nannini)

Ti aspetterò e prima o poi arriverai senza nemmeno far rumore, ti sentirò e resterai mentre ormai le foglie cambiano colore al mio paese che ancora non sai dove l’autunno odora di caldarroste e il cielo è così…celeste!. (da Celeste di Laura Pausini)

Sarà difficile diventar grande. Prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande. Io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi. Proverò a crescere (da A modo tuo, Luciano Ligabue)

Frasi sulla famiglia tratte da canzoni rap

Il rap è spesso duro, diretto, sanguigno, ma anche in questo genere musicale non mancano testi dedicati alla famiglia, in particolare alle figure dei genitori. Personaggi alle volte ingombranti per un adolescente ribelle o soggetti a cui si è grati perché grazie al loro esempio si è riusciti a raggiungere determinati risultati. Ecco alcune citazioni e aforismi tratti dalle canzoni rap.

Non ti chiamo mai ma so che sei vicina. Tu mi hai insegnato sai a vivere la vita. E non puoi raggiungere i desideri se non ti ricordi da dove provieni. (da Da dove provieni di Tedua)

Umore nero, dev’essere il cielo. Gli stessi occhi di un uomo sincero. Mi hai fatto così, matto davvero. Ma mi hi insegnato a essere vero. (Da Papà di Jesto)

Tu sei, il mio angelo in questo Inferno. Il mio diavolo quando è Inverno. Il mio amore, quello vero, quello raro, quello eterno. (Da Tutto quello che ho di Emis Killa feat. Fabio De Martino)

È sempre stato un uomo pieno di forza, un lavoratore. Ora pero è affaticato, stanco, invecchiato. È stato deluso dalla vita. (Da Eroe di Nerone)

Tu mi conosci da quando ero un pensiero. Come sono e com’ero, solo tu mi conosci davvero. (Da Il sole e la luna di Club Dogo feat. Daniele Vit)

Se potessi ritornare indietro, vorrei esprimere un desiderio. Avrei bloccato le separazioni ed avrei lottato per il meglio. (Da Proteggimi di Laïoung)

E se prima mi vergognavo per quanto ci assomigliamo. Adesso amo i lati nei quali siamo uguali. Stessi occhi, stesse labbra, il mare non ci cambia. È lui che ci tocca appena, torno presto mamma… (da Il mare se ne frega di Onemic)

Frasi dedicate ai genitori tratte dalle canzoni più note

Alla propria mamma e al proprio papà sono stati dedicati pezzi emozionanti e carichi d’amore dai più conosciuti cantautori italiani. La madre e il padre sono i pilastri di una famiglia, i primi maestri ed esempi di vita e coloro che ci aiutano a crescere e a diventare adulti. Qualche aforisma e citazione tratto da brani bellissimi e perfetti per esprimere affetto e gratitudine ai propri genitori.