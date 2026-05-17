Cosa significa Bangaranga: testo e spiegazione della canzone che ha vinto l’Eurovision 2026

Si intitolata Bangaranga la canzone che ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2026. Il brano, cantato da Dara, ha portato al successo la Bulgaria sul palco di Vienna. La giovane artista ha sollevato il celebre microfono di cristalli sul palco del Wiener Stadthalle, trionfando con ben 516 punti.
Cosa significa Bangaranga
Il titolo della canzone di Dara si traduce con la parola “caos” e deriva dallo slang gamaicano. Si tratta di un brano che parla di libertà, di voglia di farcela e di ribellione. “Bangaranga simboleggia la scoperta della forza interiore che ognuno di noi possiede. Agire con amore, non con paura”, ha raccontato la cantante della Bulgaria.
Classe 1998, Dara – vero nome Darina Nikolaeva Jotova – è una musicista pop molto amata e apprezzata in Bulgaria. Carisma, talento e una voce straordinaria l’hanno resa in breve tempo un’icona grazie anche al successo di brani come Call Me, Mr Rover e Thunder.
La sua carriera ha subito una svolta importante nel 2015 quando è arrivata in finale a X Factor in Bulgaria. L’anno successivo il suo singolo K’vo ne chu ha scalato le classifiche. Dal 2021 al 2022, Dara è diventata coach di The Voice of Bulgaria, iniziando un percorso televisivo fortunato.
L’Eurovision Song Contest 2026 l’ha vista trionfare sul palco di Vienna, battendo anche Sal Da Vinci, amatissimo con la sua Per sempre sì.
A svelare il significato della sua canzone, che ha fatto ballare tutti con un ritmo travolgente, è stata la stessa Dara che ha rivelato come la musica sia riuscita ad aiutarla nella battaglia contro l’ansia.
“Anche voi volete sapere che cosa significa Bangaranga? – ha detto in una intervista rilasciata alla BBC – È un bel concetto, che racchiude molte cose, è un modo di dire che tutto si risolverà, che ogni cosa è possibile. Sapete, tutto è possibile. Ho combattuto contro l’ansia e una delle cose che mi ha aiutato è stata avere questo dialogo interiore con me stessa e chiedermi: qual è il mio valore? Qual è il mio valore come persona? E ho capito che essere sé stessi e restare fedeli a ciò che si è davvero è la cosa più potente che esista. Ed essere audaci, scegliere il proprio stile, le proprie acconciature. Credo che tutti possano risvegliare questa sensazione del tipo: sapete una cosa? Non lo faccio per l’approvazione degli altri. Lo faccio perché questo sono io. Ecco cosa vuol dire questa parola”.
Il testo e traduzione di Bangaranga
Come alive
Surrender to the blinding lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
Come alive
Surrender to the blinding lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Blinding lights
Welcome to the riot
I’m the bangaran
I’m the bangaran
I’m an angel, I’m a demon, I’m a psycho for no reason
I’m a mover, I’m a teaser, I don’t follow, I’m the leader
Let me hype you, hype you up, let me hype you up, I’ma, I’ma
Let you get so hooked, I’ma leave you shook
Come alive
Surrender to the blinding lights
No one’s gonna sleep tonight
Welcome to the riot
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Blinding lights
Welcome to the riot
I’m the bangaran
I’m the bangaran
I’m the bangaran
Close to the edge, I can feel it inside
Bodies on bodies and sparks about to fly?
I, I, I’m ‘bout to lose my mind, mind
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Bangaranga, bangaranga, bangaranga
I’m the bangaran
Blindin’ lights (bangaranga, bangaranga, bangaranga)
Welcome to the riot (bangaranga, bangaranga, bangaranga)
I’m a rebel, I’m a danger
I’m a mover for a freedom
Let me light you, light you up
Let me light you up
Come on, let me pull you in so deep
I’ma leave you weak
I’m the bangaran
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)
(I’m the bangaran)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)
I’m the bangaran
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)
(I’m the bangaran)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)
I’m the bangaran (ooh)
Italiano:
Prendi vita
Arrenditi alle luci accecanti
Nessuno dormirà stanotte
Benvenuto alla rivolta
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Luci accecanti
Benvenuto alla rivolta
Sono un angelo
Sono un demone
Sono uno psicopatico
Senza motivo
Sono un intruso
Sono un provocatore
Non seguo
Sono il leader
Lasciami
Ti esalto, ti esalto
Lasciami, ti esalto
Imma, imma
Ti lascerò così agganciato
Ti lascerò sconvolto
Prendi vita
Arrenditi alle luci accecanti
Nessuno dormirà stanotte
Benvenuto alla rivolta
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Luci accecanti
Benvenuto alla rivolta
Vicino al limite
Lo sento dentro
Corpi su corpi e scintille stanno per volare
Io sono (oh, sto)
per perdere la testa (la testa)
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Bangaranga bangaranga
Bangaranga
Sono il bangarang
Luci accecanti
Benvenuti alla rivolta
Sono un ribelle, sono un pericolo
Sono un innovatore, per la libertà
Lasciami illuminarti, illuminarti
Lasciami illuminarti
Avanti, lasciami tirarti dentro così in profondità
Ti lascerò debole
(Sono il bangarang)
(Sono il bangarang)
(Sono il bangarang)