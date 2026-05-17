Eurovision 2026, Eros Ramazzotti canta Bangaranga della Bulgaria. È polemica

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IPA Eros Ramazzotti in concerto

La Bulgaria ha vinto a sorpresa l’Eurovision 2026 con Bangaranga. E poche ore dopo la vittoria di Dara è diventato virale un video in cui Eros Ramazzotti canta la canzone della giovane artista bulgara. Un gesto che ha scatenato la polemica, con molti che lo hanno interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti di Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia alla competizione europea dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Eros Ramazzotti canta la canzone della Bulgaria all’Eurovision 2026

Durante il concerto sold out all’Arena 8888 di Sofia, andato in scena lo scorso 24 aprile, Eros Ramazzotti ha sorpreso il pubblico con un omaggio inatteso alla musica bulgara. Nel pieno del suo show Una Storia Importante World Tour, il cantante ha infatti intonato e ballato sulle note di Bangaranga, il brano con cui Dara ha vinto l’Eurovision 2026.

L’arena, gremita da oltre 13 mila spettatori, ha reagito con un’ovazione immediata, trasformando quel momento in uno dei più condivisi della serata. Il video dell’esibizione ha iniziato rapidamente a circolare sui social, rilanciato dai fan bulgari dopo la vittoria della loro artista. La prima vittoria bulgara in 70 anni di storia dell’Eurovision Song Contest.

Quello stesso video ha acceso anche una polemica in Italia. Sui social, diversi italiani hanno criticato il gesto di Eros, interpretandolo come una mancanza di rispetto nei confronti di Sal Da Vinci, che ha rappresentato l’Italia all’ESC 2026.

“Mi hai deluso”, “Mancanza di rispetto nei confronti di Sal Da Vinci”, “Sei caduto in basso”, “Che tristezza”: sono solo alcuni dei duri commenti apparsi sui social sotto il filmato dell’esibizione.

Insinuazioni e sospetti che hanno trovato riscontro anche nelle parole – non proprio al miele – di Eros Ramazzotti nei confronti di Sal Da Vinci all’indomani della vittoria a Sanremo con Per sempre sì. Il romano ha espresso qualche perplessità circa il brano del collega napoletano e l’eventuale successo in Europa.

“Il pezzo di Sal da Vinci non è male, gli arrangiamenti sono un po’ retrò, alla Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, è chiaro, ma la gente accetta anche questo – ha dichiarato – È una canzone giusta per l’Eurovision? No, secondo me non ci rappresenta. Hanno partecipato canzoni anche più belle”.

Eros Ramazzotti davvero contro Sal Da Vinci?

Tanti altri fan hanno provato a difendere l’ex marito di Michelle Hunziker, ricordando che l’esibizione è avvenuta settimane prima della vittoria di Dara e che si è trattato sicuramente di un omaggio alla città che lo ospitava più che uno sgarbo a Sal Da Vinci.

“Questa canzone rappresenta la Bulgaria, che modo migliore per rendere omaggio al Paese se non con la canzone che lo avrebbe rappresentato all’Eurovision?”, ha scritto un sostenitore su Instagram. Un altro più schiettamente ha aggiunto: “Ormai ogni cosa che fa quest’uomo viene trasformata in polemica, lo avete capito che il video è del 24 aprile e che stava cantando una canzone che rappresentava quel Paese?”.

E in effetti durante il concerto in terra bulgara Eros Ramazzotti ha più volte strizzato l’occhio al pubblico locale, parlando anche in bulgaro e facendo comparire sui maxi schermi i colori della bandiera nazionale.

Senza contare che Bangaranga è da settimane in cima alle classifiche musicali della Bulgaria. Un successo nazionale che, grazie all’Eurovision, è ora diventato internazionale.