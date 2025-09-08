Damiano David, il nuovo singolo Talk to Me con Tyla e Nile Rodgers

Damiano David torna a fare musica con una collaborazione d'eccezione: "Talk to Me" è il titolo del singolo con Tyla e Nile Rodgers

Ufficio stampa Damiano David Damiano David con Tyla

Damiano David continua la sua avventura all’interno del mondo della musica internazionale. Il frontman dei Maneskin, ora impegnato in un progetto solista che lo ha portato in America, torna con un nuovo singolo molto speciale.

Il titolo è Talk To Me: un brano che, oltre alla bellissima voce di Damiano, accoglie anche il talento di Tyla e la meravigliosa chitarra di Nile Rodgers.

Damiano David, “Talk To Me” è il nuovo singolo

Dopo un periodo di grandi traguardi coronati dalle nomination agli MTV VMA 2025, Damiano David è pronto a tornare con un nuovo singolo. Venerdì 12 settembre arriva Talk To Me, un brano che anticipa le date del World Tour 2025 che lo porteranno tra Europa, Australia, Nord e Sud America e Asia.

Il momento perfetto per dedicarsi a nuova musica: l’ispirazione per Talk To Me è infatti arrivata in un momento di grande energia creativa in collaborazione con due grandi della musica.

Damiano racconta: “In quest’ultimo periodo, con l’avvicinarsi del tour, è arrivata una nuova ondata di ispirazione. La canzone è nata così, ma ciò che la rende speciale per me è sapere che Nile Rodgers volesse lavorare al pezzo e impreziosirlo con la sua chitarra.”

Non solo leggenda della chitarra: la canzone doveva avere anche un duetto speciale. “Mentre la scrivevo, l’ho sempre immaginata come un duetto. Ultimamente mi sono ritrovato ad ascoltare spessissimo Water di Tyla, mi piace molto la sua voce, per questo ho voluto che la cantasse con me. Questa doppia validazione da parte di due artisti che ammiro è molto significativa per me”.

Dalla parte di Tyla, vincitrice di un Grammy Award, l’esperienza è stata altrettanto stimolante e creativa: “Sono così felice di questa collaborazione con Damiano e Nile. Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante: è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale.”

E poi c’è Nile Rodgers, che ha aggiunto il suo tocco unico e inconfondibile: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. Talk To Me è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!”

Questo singolo arriva dopo Funny Little Fears, album certificato in 9 Paesi che ha già superato gli 800 milioni di stream globali.

“Talk To Me”, il testo della canzone

Il testo della canzone sarà disponibile a partire da venerdì 12 settembre