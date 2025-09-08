Mtv Music Awards 2025, tutti i vincitori e cosa è successo: la serata entra nella storia

Una serata densa di premi e grandi emozioni quella degli "MTV VMA 2025": cosa è successo e chi ha fatto scorpacciata di premi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Mtv Music Awards 2025, le pagelle dei look: Lady Gaga teatrale (9), Ariana Grande retrò (7)

I VMA sono tornati a fare quello che sanno fare meglio: sorprendere, emozionare e far parlare. Una notte newyorkese fatta di stelle e Moonman, in cui i premi di Mtv hanno trasformato l’UBS Arena in un concentrato di spettacolo, moda e adrenalina.

Performance mozzafiato, look da tappeto rosso e momenti già diventati storia: dal trionfo di Lady Gaga al primo, attesissimo riconoscimento per Mariah Carey, fino al tributo rock a Ozzy Osbourne. Un mix di passato, presente e futuro del pop. Ecco cosa è successo e la lista completa dei vincitori.

“Mtv VMA 2025”, cosa è successo

Lady Gaga regina con Sabrina Carpenter e Ariana Grande

Con 12 candidature già in partenza, era chiaro che Lady Gaga sarebbe stata la donna da battere. E così è stato: la cantante si è confermata la regina degli MTV VMA 2025 con quattro premi portati a casa, tra cui Artista dell’anno e Best Collaboration con Bruno Mars per Die With a Smile.

Un dominio assoluto, coronato da un ingresso trionfale sul palco prima di lasciare l’arena e correre a esibirsi in un concerto già in programma al Madison Square Garden.

IPA

Al suo fianco, sul podio delle vincitrici, Ariana Grande che con Brighter Days Ahead ha conquistato il premio più ambito, Video of the Year, insieme ad altre due statuette che l’hanno consacrata tra le regine della serata.

E a completare il trio pop è poi arrivata Sabrina Carpenter: con Short n’ Sweet si è aggiudicata il titolo di Best Album e Best Pop Artist, oltre a premi tecnici per il suo singolo “Manchild”. Anche per lei, tre statuette scintillanti che sanciscono definitivamente la sua ascesa.

Tre artiste e undici Moonman in totale: i VMA 2025 hanno parlato chiaro. Il pop al femminile è più inarrestabile che mai.

IPA

Mariah Carey, premiata per la prima volta ai VMA

C’è voluto più di trent’anni di carriera, una collezione infinita di hit e persino l’inno ufficiale del Natale, ma finalmente è successo: Mariah Carey ha vinto il suo primo Moonman. Sul palco dell’UBS Arena le è stato consegnato il prestigioso Video Vanguard Award, un riconoscimento che sembra quasi incredibile non le fosse stato dato prima.

Mariah ha accettato il premio con la sua solita eleganza da diva, tra sorrisi, sguardi emozionati e un’atmosfera che sembrava gridare: “Era ora!”. La cantante ha poi regalato al pubblico un medley delle sue canzoni più iconiche: un’esibizione che ha confermato ancora una volta quanto la sua voce rimanga una delle più riconoscibili e amate di sempre.

Un momento storico, che ha trasformato la serata dei VMA in una vera e propria celebrazione della sua carriera. Perché se c’è una cosa che Mariah ci ha insegnato è che il tempo passa, le mode cambiano, ma le icone non invecchiano mai davvero.

Il tributo a Ozzy Osbourne

Se i premi e le esibizioni di Gaga, Ariana e Sabrina hanno mostrato la forza e l’energia del pop contemporaneo, il tributo a Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio 2025, ha portato sul palco un’emozione completamente diversa, più intima e familiare.

A introdurre l’esibizione, il figlio del rocker, Jack, insieme alle quattro nipoti, Pearl, Andy, Minnie e Maple, tutte vestite con magliette di Ozzy, hanno ricordato al pubblico il lato più umano di una leggenda.

Poi, il vero spettacolo: le luci si sono abbassate, l’arena è piombata nel buio, e poi le prime note di Crazy Train hanno fatto tremare le pareti. Sul palco, una formazione speciale, Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, insieme a Yungblud e Nuno Bettencourt, ha dato vita a una performance rabbiosa e commovente allo stesso tempo. Da Changes a Mama, I’m Coming Home, un pezzo di memoria condivisa, un omaggio al Principe delle Tenebre che ha trasformato il rock in mito.

“Mtv VMA 2025”, la lista completa dei vincitori

Video of the Year

Ariana Grande – Brighter Days Ahead



Artist of the Year

Lady Gaga

Song of the Year:

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Best New Artist

Alex Warren

Best Pop Artist

Sabrina Carpenter

MTV Push Performance of the Year

Katseye – Touch

Best Collaboration

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Best Pop

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Best Hip-Hop

Doechii – Anxiety

Best R&B

Mariah Carey – Type Dangerous

Best Alternative

Sombr – Back to Friends

Best Rock

Coldplay – All My Love

Best Latin

Shakira – Soltera

Best Afrobeats

Tyla – Push 2 Start

Best K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again

Best Country

Megan Moroney – Am I Okay?

Best Album

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Best Long Form Video

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Video for Good

Charli XCX – Guess Featuring Billie Eilish

Best Direction

Lady Gaga – Abracadabra

Best Cinematography

Kendrick Lamar – Not Like Us

Best Editing

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Best Choreography

Doechii – Anxiety

Best Visual Effects

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Art Direction

Lady Gaga – Abracadabra

Best Group

Blackpink

Song of the Summer

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Video Vanguard Award

Mariah Carey

MTV VMA Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes

Latin Icon Award

Ricky Martin