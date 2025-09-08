Mtv Music Awards 2025, tutti i vincitori e cosa è successo: la serata entra nella storia

I VMA sono tornati a fare quello che sanno fare meglio: sorprendere, emozionare e far parlare. Una notte newyorkese fatta di stelle e Moonman, in cui i premi di Mtv hanno trasformato l’UBS Arena in un concentrato di spettacolo, moda e adrenalina.
Performance mozzafiato, look da tappeto rosso e momenti già diventati storia: dal trionfo di Lady Gaga al primo, attesissimo riconoscimento per Mariah Carey, fino al tributo rock a Ozzy Osbourne. Un mix di passato, presente e futuro del pop. Ecco cosa è successo e la lista completa dei vincitori.
Indice
“Mtv VMA 2025”, cosa è successo
Lady Gaga regina con Sabrina Carpenter e Ariana Grande
Con 12 candidature già in partenza, era chiaro che Lady Gaga sarebbe stata la donna da battere. E così è stato: la cantante si è confermata la regina degli MTV VMA 2025 con quattro premi portati a casa, tra cui Artista dell’anno e Best Collaboration con Bruno Mars per Die With a Smile.
Un dominio assoluto, coronato da un ingresso trionfale sul palco prima di lasciare l’arena e correre a esibirsi in un concerto già in programma al Madison Square Garden.
Al suo fianco, sul podio delle vincitrici, Ariana Grande che con Brighter Days Ahead ha conquistato il premio più ambito, Video of the Year, insieme ad altre due statuette che l’hanno consacrata tra le regine della serata.
E a completare il trio pop è poi arrivata Sabrina Carpenter: con Short n’ Sweet si è aggiudicata il titolo di Best Album e Best Pop Artist, oltre a premi tecnici per il suo singolo “Manchild”. Anche per lei, tre statuette scintillanti che sanciscono definitivamente la sua ascesa.
Tre artiste e undici Moonman in totale: i VMA 2025 hanno parlato chiaro. Il pop al femminile è più inarrestabile che mai.
Mariah Carey, premiata per la prima volta ai VMA
C’è voluto più di trent’anni di carriera, una collezione infinita di hit e persino l’inno ufficiale del Natale, ma finalmente è successo: Mariah Carey ha vinto il suo primo Moonman. Sul palco dell’UBS Arena le è stato consegnato il prestigioso Video Vanguard Award, un riconoscimento che sembra quasi incredibile non le fosse stato dato prima.
Mariah ha accettato il premio con la sua solita eleganza da diva, tra sorrisi, sguardi emozionati e un’atmosfera che sembrava gridare: “Era ora!”. La cantante ha poi regalato al pubblico un medley delle sue canzoni più iconiche: un’esibizione che ha confermato ancora una volta quanto la sua voce rimanga una delle più riconoscibili e amate di sempre.
Un momento storico, che ha trasformato la serata dei VMA in una vera e propria celebrazione della sua carriera. Perché se c’è una cosa che Mariah ci ha insegnato è che il tempo passa, le mode cambiano, ma le icone non invecchiano mai davvero.
Il tributo a Ozzy Osbourne
Se i premi e le esibizioni di Gaga, Ariana e Sabrina hanno mostrato la forza e l’energia del pop contemporaneo, il tributo a Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio 2025, ha portato sul palco un’emozione completamente diversa, più intima e familiare.
A introdurre l’esibizione, il figlio del rocker, Jack, insieme alle quattro nipoti, Pearl, Andy, Minnie e Maple, tutte vestite con magliette di Ozzy, hanno ricordato al pubblico il lato più umano di una leggenda.
Poi, il vero spettacolo: le luci si sono abbassate, l’arena è piombata nel buio, e poi le prime note di Crazy Train hanno fatto tremare le pareti. Sul palco, una formazione speciale, Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, insieme a Yungblud e Nuno Bettencourt, ha dato vita a una performance rabbiosa e commovente allo stesso tempo. Da Changes a Mama, I’m Coming Home, un pezzo di memoria condivisa, un omaggio al Principe delle Tenebre che ha trasformato il rock in mito.
“Mtv VMA 2025”, la lista completa dei vincitori
Video of the Year
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Artist of the Year
Lady Gaga
Song of the Year:
Rosé & Bruno Mars – Apt.
Best New Artist
Alex Warren
Best Pop Artist
Sabrina Carpenter
MTV Push Performance of the Year
Katseye – Touch
Best Collaboration
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
Best Pop
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Best Hip-Hop
Doechii – Anxiety
Best R&B
Mariah Carey – Type Dangerous
Best Alternative
Sombr – Back to Friends
Best Rock
Coldplay – All My Love
Best Latin
Shakira – Soltera
Best Afrobeats
Tyla – Push 2 Start
Best K-Pop
Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
Best Country
Megan Moroney – Am I Okay?
Best Album
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
Best Long Form Video
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Video for Good
Charli XCX – Guess Featuring Billie Eilish
Best Direction
Lady Gaga – Abracadabra
Best Cinematography
Kendrick Lamar – Not Like Us
Best Editing
Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Best Choreography
Doechii – Anxiety
Best Visual Effects
Sabrina Carpenter – Manchild
Best Art Direction
Lady Gaga – Abracadabra
Best Group
Blackpink
Song of the Summer
Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Video Vanguard Award
Mariah Carey
MTV VMA Rock the Bells Visionary Award
Busta Rhymes
Latin Icon Award
Ricky Martin