Mtv Music Awards 2025, le pagelle dei look: Lady Gaga teatrale (9,5), Ariana Grande retrò (7,5)
Ieri sera si sono tenuti all’UBS Arena di Elmont, a New York, gli attesi MTV Music Awards 2025, i premi della musica dedicati ai migliori videoclip e artisti dell’anno. Divenuto uno degli eventi più pop e spettacolari del panorama musicale mondiale, quest'anno si è svolto sotto la guida impeccabile del padrone di casa LL Cool J e ha visto un parterre da sogno affollare il red carpet dell’evento. Da Lady Gaga, vera trionfatrice della serata, a Sabrina Carpenter, passando per le immancabili Ariana Grande, Doja Cat e Paris Hilton, le icone del pop hanno trasformato la serata in una passerella di stile spettacolare, ricca di glamour e anche di qualche guizzo creativo in fatto di look. La vera regina della notte è stata Lady Gaga: la popstar ha scelto un outfit dal mood decisamente teatrale, un abito total black ricoperto di balze e rouches sovrapposte dall'effetto scultoreo molto originale, firmato Marc Jacobs.. Il look è completato da un’acconciatura imponente con scenografici fiori che richiamano il dramma romantico, mentre il make-up deciso amplifica l’aura da diva gotica. Che dire, Gaga è sempre Gaga: voto 9,5