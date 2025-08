Fast, testo e significato del nuovo singolo di Demi Lovato

IPA Demi Lovato pubblica il brano "Fast"

Demi Lovato torna a far sentire la sua voce con l’energia e la forza che da sempre la contraddistinguono. La cantante pubblica Fast, un nuovo singolo estivo in cui si mostra come una donna che ha attraversato tempeste e sfide, ma che oggi si presenta libera, sicura di sé e più autentica che mai. Proviamo a entrare nel suo mondo con il testo e il significato del brano.

Significato di Fast, il nuovo brano di Demi Lovato

In un periodo da sogno, coronato dal matrimonio con Jordan Lutes, Demi Lovato aggiunge la ciliegina sulla torta con l’uscita di Fast, il suo nuovo singolo.

Un pezzo energico e coinvolgente che segna l’inizio di una nuova era dance-pop, dopo una parentesi rock e a due anni dall’ultimo album, HOLY FVCK.

Fast racconta l’adrenalina e la passione di un amore travolgente, quella sensazione di inseguire qualcosa o qualcuno senza mai rallentare, spinti da un’energia pura e incontrollabile. È un racconto di emozioni intense, di libertà e voglia di vivere il presente con tutta la forza possibile, senza paura di lasciarsi andare.

Il videoclip, diretto da Daniel Sachon, mostra Demi libera e sicura, come una donna che ha messo alle spalle le difficoltà del passato per abbracciare con coraggio una nuova fase della sua vita e della sua carriera.

La cantante ha scelto di lanciare questo singolo anticipando così il suo prossimo album, atteso entro la fine dell’anno: un progetto che promette di portare la sua musica in una nuova dimensione tra suoni elettronici e atmosfere dance-pop.

A proposito del lavoro sul disco, il produttore esecutivo Zhone ha raccontato: “Lavorare con Demi è stato incredibilmente stimolante. Lei è una vera maestra in studio e questo disco parla di liberarsi dalle inibizioni. Ci siamo divertiti moltissimo a creare questa musica e l’energia di tutto questo si sente in ogni traccia.”

“Fast”, il testo della canzone di Demi Lovato

I’m not so sure I’ve ever felt like this before

I can’t deny, it feels so right

I must confess, already got me so obsessed

Is that alright? Is that alright?

‘Cause baby, honestly

I just wanna feel your hands all over me (Over and over)

Right where they wanna be

Even if it’s only for tonight

I wanna go

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you arе

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhеre, anywhere you are

May I suggest we go somewhere a little less?

Full advice, don’t be shy

‘Cause baby, honestly

I just wanna feel your hands all over me (Over and over)

Right where they wanna be

Even if it’s only for tonight

I wanna go fast, go fast

Go fast, go fast, go fa—

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are (Ooh)

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

I wanna go fast, go fast