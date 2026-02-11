Demi Lovato annulla le prime date del tour: “Per proteggere la mia salute”

La popstar ha rinviato le prime date del nuovo tour per dare priorità alla sua salute. Ad annunciarlo è la stessa Demi Lovato su Instagram

IPA Demi Lovato ferma il tour per problemi di salute

Demi Lovato ha cancellato le prime date del suo tour. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar con una storia su Instagram, in cui spiega di essere stata costretta a prendere questa decisione a malincuore, per proteggere la sua salute. Un annuncio che è anche un messaggio per i suoi amati fan, che non vede l’ora di “riabbracciare” dal vivo.

L’annuncio di Demi Lovato su Instagram

“Miei Lovatics, sono così entusiasta di tornare sul palco quest’anno e di venire a trovarvi in quante più città possibile”, esordisce così nella storia condivisa sul suo profilo Instagram. Ma l’entusiasmo ha dovuto cedere il posto alla consapevolezza di non farcela: “Mentre iniziavo a prepararmi per il tour, mi sono resa conto di aver preteso troppo rispetto a ciò che è possibile fare. Per proteggere la mia salute e assicurarmi di potervi dare il massimo in ogni spettacolo, ho bisogno di ricavare più tempo per riposare e fare le prove, e infine adattarmi a un programma con un po’ più di tempo libero che mi permetta di affrontare l’intera durata del tour”.

La popstar ha sottolineato il profondo dispiacere nel dover annullare le date previste a Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas e Denver: “Mi dispiace tanto dover dire che non potrò più vedervi in questo tour e mi scuso profondamente con chi aveva programmato di esserci”. Poi ha precisato che la data di Orlando è solo rimandata al 13 aprile e che sarà proprio da lì che inizierà il tour.

Come è consuetudine in questi casi, Demi Lovato ha anche dato qualche informazione “tecnica” ai fan che avevano già acquistato i biglietti, precisando con quali modalità avverrà l’eventuale rimborso. “Sono così entusiasta per questo tour e non vedo l’ora di vedere così tanti dei vostri volti cantare insieme a me! Grazie come sempre per il vostro supporto. Vi amo e non vedo l’ora di vedervi presto“, ha concluso.

Priorità alla salute

Per ogni performer, salire sul palco è vita. E no, non è solo una questione puramente “economica”: calcare la scena ed esibirsi con i propri brani è il modo più diretto ed emozionante per avere un contatto ravvicinato con il proprio pubblico. Fan non è solo chi acquista un biglietto, ma chi sostiene l’artista in ogni fase creativa, acclamandolo a gran voce e consentendogli di esprimere al meglio il proprio vissuto e le proprie emozioni.

C’è stato un tempo in cui rinunciare a delle date era percepito quasi come un segno di debolezza, ma non è così. Dare priorità alla propria salute, sia fisica che mentale, è un atto di onestà verso se stessi e verso il pubblico.

Tanto per citare un esempio celebre e recente, lo ha fatto anche Lady Gaga, come ricorderanno i ben informati. Lei che è un vulcano inarrestabile, capace di regalare performance uniche, lo scorso settembre ha cancellato bruscamente una delle date del suo Mayhem Ball Tour, proprio pochi minuti prima dello spettacolo. Colpa di una voce “estremamente tesa”, che non le avrebbe permesso di esibirsi al meglio, ma anche del consiglio del maestro di canto e del medico, che le hanno prospettato dei rischi che non poteva permettersi di correre.

Guardando all’Italia, ricorderete anche il caso di Angelina Mango che, nell’ottobre 2024, aveva deciso di fermarsi fino a data da destinarsi a causa di una rinofaringite acuta. Niente più concerti né social per qualche tempo, concedendosi la possibilità di tornare in forma e godersi l’esperienza sul palco nel migliore dei modi.