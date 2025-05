Demi Lovato si è sposata con Jordan Lutes: il vestito da sogno

Fonte: IPA Jordan Lutes e Demi Lovato

Fiori d’arancio per Demi Lovato: la principessina di Disney Channel è finalmente convolata a nozze con Jordan Lutes, cantante canadese con cui ha una relazione dal 2022. Per il suo giorno più bello, la cantante ha deciso di indossare un bellissimo abito su misura: un mix di romanticismo e glamour in un capo che rispecchia il suo gusto e la sua personalità, perfetto per il Sì più importante della sua vita.

Demi Lovato, il matrimonio con Jordan Lutes

Per Demi Lovato, protagonista dell’iconica saga di Camp Rock accanto ai fratelli Jonas, è finalmente arrivato il giorno del Sì. La cantante, che nel 2023 aveva ricevuto un’emozionante proposta di matrimonio dal fidanzato e collega Jordan Lutes, si è sposata nella serata di domenica 25 maggio 2025 con una bellissima cerimonia in California.

La coppia, felicemente insieme al 2022, ha accolto gli invitati organizzando una prova con tanto di cena il giorno prima delle nozze, per poi festeggiare il giorno dopo con una cerimonia pomeridiana da sogno.

Una giornata perfetta che la cantante aspettava da tempo. Lo scorso San Valentino, infatti, Demi aveva condiviso sui suoi profili social una serie di foto insieme a quello che oggi è suo marito, con una dedica speciale che conferma tutto il suo entusiasmo per il loro grande giorno: “Jordan, non vedo l’ora di sposarti! Gli ultimi 3 anni sono stati i migliori della mia vita e devo ringraziare te per questo. Sono ossessionata dal tuo cuore, dal tuo amore e dalla tua luce. Non vedo l’ora di invecchiare con te e di creare una famiglia insieme. Buon San Valentino all’amore della mia vita. Ti amo tesoro”.

Il vestito di Demi Lovato nel giorno più bello

Tra i dettagli più iconici del matrimonio, l’abito scelto da Demi Lovato ha fatto subito il giro del web. La cantante ha indossato un vestito da sposa su misura firmato Vivienne Westwood: un abito in seta color bianco perla con un corpetto strutturato, spalle scoperte e un delicato scollo a cuore. Un modello classico e sofisticato, ma con un tocco moderno che si adattava perfettamente alla sua personalità.

“Sono una fan delle creazioni di Vivienne Westwood da molto tempo” ha spiegato la cantante in un’intervista: “Quando pensavo a quale stile di abito desiderassi, spesso mi ritrovavo a pensare ai modelli di Vivienne, in particolare a come le silhouette valorizzassero le curve del corpo e al suo uso dei corsetti.”

L’abito è stato realizzato nel corso di cinque prove a Los Angeles con il team couture londinese di Vivienne Westwood. Un lavoro che ha permesso a Demi di indossare proprio l’abito da sogno che aveva sempre immaginato, tra drappeggi, scolli e linee perfette. A rendere ancora più magico il look, un velo a cattedrale a un solo strato, in tulle avorio, che aggiungeva un tocco etereo ed elegante all’insieme.

Anche per la festa serale, Demi ha sfoggiato un secondo look sempre firmato Westwood: un abito in seta drappeggiato senza spalline impreziosito con fili di perle: “Il dettaglio delle perle e il drappeggio sono un elemento davvero speciale, e ogni filo è stato drappeggiato e fissato a mano, uno per uno. È un pezzo unico che mi fa sentire così speciale” ha raccontato la cantante. I look perfetti per iniziare un nuovo capitolo della sua vita accanto a Lutes.