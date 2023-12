Demi Lovato si sposa: chi è Jordan “Jutes” Lutes, il futuro marito

Fonte: IPA Demi Lovato e Jordan "Jutes" Lutes

Demi Lovato sarà presto sposa. La cantante ha da poco condiviso con i fan la notizia del suo fidanzamento insieme al suo compagno, con cui ha iniziato una relazione da poco più di un anno, sfoggiando un meraviglioso anello di diamanti. Scopriamo qualcosa di più su Jordan “Jutes” Lutes, il suo futuro marito.

Demi Lovato presto sposa: la proposta di Jordan “Jutes” Lutes

Fiori di pesco e campane a festa per Demi Lovato, che dopo la collega Vanessa Hudgens, è pronta a rientrare tra le reginette Disney che coronano il loro sogno d’amore. La cantante protagonista della saga di Camp Rock ha condiviso sui suoi social un carosello di foto che racconta la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Jordan “Jutes” Lutes, con cui è felicemente fidanzata da agosto 2022. A completare il post, una dedica speciale a quello che diventerà suo marito: “Sono ancora senza parole. Ieri sera è stata la notte più bella della mia vita e non posso credere di poter sposare l’amore della mia vita @jutesmusic… Ogni giorno trascorso con te è stato un sogno che si è avverato e non vedo l’ora di amarti e onorarti per sempre. Al resto della nostra vita. Ti amo baby”

Tra abbracci e sorrisi, Demi Lovato ha sfoggiato il suo nuovo anello di fidanzamento: un solitario di diamanti a forma di pera creato su misura per lei da una boutique di gioielli di lusso americana. Secondo People, dopo la proposta i due si sono poi incontrati con le loro famiglie per festeggiare insieme la bellissima notizia.

Chi è Jordan “Jutes” Lutes, il futuro marito di Demi Lovato

Jordan Lutes, noto anche come Jutes, è un cantautore canadese. Conosciuto soprattutto per brani come Backseat (Kiss Me), When You’re Around e Overrated, ha lavorato insieme alla casa discografica Capitol Records per poi decidere di proseguire la sua carriera come indipendente. Lutes e Demi Lovato si sono incontrati per la prima volta nel gennaio 2022, collaborando insieme su alcuni brani per l’ottavo album della cantante, Holy Fuck. Lutes ha preso parte alla scrittura di alcune canzoni come Substance, City of Angels e Happy Ending.

Parlando di Substance il cantante ha raccontato: “Quando mi è stato chiesto di presentarmi e scrivere per questa sessione, ricordo di aver pensato ‘Che cosa dovrei fare in una sessione con Demi Lovato?’ Per poi presentarmi e rendermi conto che stavo realizzando uno dei progetti rock più difficili che abbia mai sentito. Ovviamente è un traguardo pazzesco per me, ma oltre a ciò mi sento così felice di far parte di qualcosa di cui sono un grande fan.”

Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi, rendendo pubblica la loro relazione nell’estate del 2022. Parlando di Lutes, Demi ha raccontato:”Prima di tutto siamo diventati amici. Siamo stati amici per diversi mesi e poi abbiamo deciso di iniziare a frequentarci. Sono super felice e lui è il mio migliore amico.” Una storia d’amore importantissima per Demi Lovato, che dopo svariate relazioni fallimentari e un lungo percorso per ritrovare se stessa e guarire da alcuni problemi di salute, ora può godersi la felicità insieme al suo futuro marito.