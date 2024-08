Test: che tipo di studente sei?

Ti chiedi mai come ti vedono i tuoi compagni di classe e i professori? Mettiti alla prova rispondendo alle domande del nostro test per scoprire che studente sei

Fonte: iStock Che studente sei? Scoprilo con il nostro test

C’è chi non riesce a staccarsi dai libri, chi non smetterebbe mai di informarsi e studiare e chi, invece, preferisce di gran lunga dedicarsi ad altro piuttosto che trascorrere ore intere tra storia, italiano e matematica. E tu, che studente sei? Se sei curioso di sapere come ti vedono i tuoi compagni di classe e i professori mettiti alla prova con il nostro test: il risultato potrebbe sorprenderti.

Vita da studente: com’è la tua?

Che piaccia o meno, la scuola rappresenta un passaggio obbligato per tutti. Elementari, medie superiori e, facoltativamente, università: un viaggio lungo e a volte tortuoso che tutti affrontiamo nei modi più disparati. C’è chi, infatti, si sente a suo agio tra lezioni da seguire e libri da divorare e chi, invece, preferisce di gran lunga fare altro.

La predilezione allo studio, questo è bene precisarlo, non caratterizza la persona, piuttosto ci dà delle informazioni utili per capire quale strada intraprendere in futuro. Se per esempio restare col capo chinato sui libri per ore non fa per te, potresti scoprire che sei più bravo nelle attività manuali, o che forse sei solo un po’ pigro e hai bisogno di stimoli diversi per studiare.

Spesso però abbiamo come l’impressione di impegnarci tanto senza però raggiungere i risultati sperati o, peggio, non riusciamo proprio a concentrarci e a immagazzinare le nozioni apprese. E se fosse tutta una questione di metodo? L’approccio allo studio, e alla scuola più in generale, può fare davvero la differenza.

Scoprire in che modo ti rapporti alla scuola, e come sei visto da compagni e professori, può fare davvero la differenza per te, sia per il presente che per il futuro. Vediamo come.

Che tipo di studente sei? Scoprilo con il nostro test

C’è lo studente modello, quello da prendere come esempio, quello che si impegna, ma non abbastanza, e quello che, invece, ha sempre la testa tra le nuvole perché proiettato in altre realtà parallele.

Nessuno è giusto e nessuno è sbagliato, intendiamoci, eppure scoprire in che modo ci approcciamo alla scuola potrebbe cambiare le cose, in meglio ovviamente. Come abbiamo anticipato, infatti, non si tratta di essere più o meno bravi, quanto più di riconoscere le proprie attitudini e le preferenze, anche in fatto di studio.

Per fortuna con l’avvento di internet, dei social e della tecnologia, abbiamo potuto scoprire e sperimentare nuovi approcci di studio. Non solo perché è tutto alla portata di click, ma anche e soprattutto perché la grande mole di informazioni a disposizione di tutti può assecondare la sete di conoscenza dei più curiosi, anche di quelli apparentemente più svogliati.

Forse non ti piacciono i libri e le lezioni in classe, ma magari sei un’amante dei documentari e dei romanzi storici, oppure sei portato per le materie artistiche e per tutto ciò che ha a che fare con la creatività e quindi non ti perdi neanche un video tutorial. Le ipotesi sono tantissime e non ti resta che scoprirlo.

Per farlo ti invitiamo a rispondere alle domande del nostro test per scoprire che tipo di studente sei. La risposta potrebbe essere una conferma oppure restituirti un risultato totalmente inaspettato. Non dimenticare, ovviamente, di condividere i risultati con i tuoi compagni di classe e con i tuoi professori.