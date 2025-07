iStock Libri scolastici, perché conviene comprarli su Amazon

Il suono della campanella che sancisce l’inizio del nuovo anno scolastico sembra davvero lontano, ma in realtà due mesi estivi, farciti di vacanze e tempo libero, passano in fretta. Inoltre, se ci si vuole godere l’estate, è meglio arrivare a settembre senza avere pensieri. Per questo ordinare i libri di scuola in anticipo è un’ottima idea, soprattutto se si decide di acquistarli su Amazon.

La piattaforma, infatti, è una scelta molto conveniente, perché propone una serie di vantaggi imperdibili.

Lo sconto del 15% se si comprano 4 o più libri di testo;

se si comprano 4 o più libri di testo; La possibilità di trovare i libri adottati da una determinata scuola e classe;

adottati da una determinata scuola e classe; L’acquisto tramite Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o carta del Docente;

La spedizione veloce e gratuita grazie a Prime.

Acquistare i libri scolastici diventa super semplice e veloce, bastano un paio di clic e si può fare ovunque: i volumi, poi, vengono inviati direttamente a casa. Quindi nessuno stress o code per ritirarli.

Lo stesso, naturalmente, si può fare con il materiale per la scuola che si può comprare comodamente su Amazon, ricevendolo a casa in breve tempo.

Libri scolastici: come comprarli su Amazon e risparmiare

Tutti gli anni acquistare i libri scolastici, ma più in generale il materiale per il back to school, può diventare una causa di stress per le famiglie, che devono cercare di spuntare le varie liste che vengono fornite dagli istituti. Ma se si potesse facilitare tutto e rendere lo shopping dedicato molto più facile e veloce?

No, non è un mero desiderio, ma una realtà grazie ad Amazon. Infatti, attraverso l’area dedicata al Ritorno a Scuola, non solo si accede alla sezione libri di testo, ma vi è un’ampia scelta in merito a tutto ciò che può servire alle ragazze e ai ragazzi per il suono della campanella.

Amazon

Selezionando l’area Libri di testo, si accede a uno spazio interamente dedicato. Basta, invece, cliccare su adozionilibriscolastici.it per arivare alla sezione dove sono stati caricati i libri di testo.

È facilissima da usare. Infatti è stata suddivisa per regione, provincia, città, tipologia di istituto e classe e basta selezionare le caselle giuste, per arrivare all’elenco dei libri di cui avranno bisogno i nostri figli. Oppure si può procedere con la funzione cerca, andando a inserire nell’aposito spazio dati a scelta tra Istituto, codice ministeriale o città.

Amazon

Qualche info utile da sapere: la promozione ammonta al 15% di sconto e si applica all’acquisto di almeno 4 libri idonei. Oltre a questo è bene sapere che è attiva dal primo luglio e fino al 3 settembre. È importante sottolineare che si applica solamente a quei volumi che sono venduti e spediti direttamente da Amazon.it.

Stessa cosa vale per la possibilità di acquisto tramite Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente: è possibile, ma a patto che i libri siano venduti e spediti direttamente da Amazon.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello che riguarda i resi. Infatti, i prodotti idonei acquistati tra il 15 giugno e il 15 settembre 2025 possono essere restituiti fino al 15 ottobre 2025. Quindi nessun timore: se si sbaglia non c’è nessun problema.

Materiale scolastico: tutto quello che ti serve a portata di clic

Chi ha i figli che vanno a scuola lo sa: c’è un momento in cui si deve fare i conti con lunghe liste, piene di prodotti abbastanza specifici da comprare. Richieste che spaziano dalle matite alle gomme, dai quaderni all’astuccio, zaini e colori, senza dimenticare penne e tutto ciò che può servire per ogni materia.

Ma anche comprare il materiale scolastico per i nostri figli può diventare molto più semplice e a portata di clic. Su Amazon, nella sezione dedicata al back to school, ci sono diverse aree specifiche che comprendono tutto ciò di cui si può avere bisogno.

Amazon

Oltre alla cartoleria e gli accessori, non mancano l’elettronica, contenitori per merende e pranzi, passando per abbigliamento e scarpe: ogni cosa che può essere utile a partire da settembre e che può semplificarci la vita si trova proprio in queste aree dedicate.

Ci sono tantissimi marchi diversi, si possono acquistare anche confezioni scorta: perché – lo sappiamo bene – il materiale nel corso dell’anno scolastico si consuma e, averne di riserva a disposizione in casa, è imperativo se si desidera essere tranquilli e non correre il rischio di ritrovarsi senza cose importanti quando non c’è più tempo per fare rifornimento.

Per gli iscritti ad Amazon Prime tutto diventa ancora più facile; infatti, le spedizioni sono veloci e gratuite. Si compra ora, si riceve subito e si arriva a settembre rilassati, perché si è pronti ad affrontare la sfida del nuovo anno scolastico, senza doversi preoccupare di aver fornito ai nostri figli tutto il materiale che gli serve.

Si possono sperimentare i vari servizi offerti da Amazon Prime sfruttando il mese di prova gratuito: successivamente, se si decide di proseguire con la sottoscrizione, avrà un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno, dipende da quale tipologia di pagamento si sceglie. Una piccola cifra che apre a una marea di vantaggi.