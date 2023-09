Back to school: come affrontare al meglio il ritorno tra i banchi di scuola

Fonte: iStock Come affrontare il rientro a scuola

Le vacanze estive sono ormai un lontano ricordo per tutti quegli studenti che in questi giorni si preparano a tornare sui banchi di scuola. Mentre, controvoglia, si disfa le valigie e ci si affretta a finire i compiti delle vacanze, gli studenti devono fare i conti con uno strano mix di emozioni che spesso sopraggiunge con l’inizio di settembre.

Dopo un’estate di relax e divertimento, il ritorno a scuola è infatti un momento emotivamente contrastante. Da un lato, c’è l’entusiasmo di incontrare i vecchi amici, conoscere nuovi compagni di classe e imparare cose nuove. Dall’altro, però, può anche esserci una certa ansia legata alle aspettative e alle sfide che l’anno scolastico porterà con sé.

Sappiate però che che è normale sentirsi così e che ci sono modi per affrontare questa transizione con positività e senza stress. Come? Ecco i nostri consigli.

Preparatevi in anticipo

Farsi trovare pronti è un consiglio cruciare per affrontare il ritorno a scuola con tranquillità. Iniziate con l’organizzazione dello zaino e la raccolta del materiale necessario; compiti, libri e quant’altro. Controllate anche gli orari delle lezioni e pianifica al meglio la vostra giornata, dentro e fuori le mura scolastiche. Sapere cosa vi aspetta il primo giorno di scuola vi darà una sensazione di controllo in grado di farvi stare meglio.

Inoltre, potete prepararti mentalmente. Rivedete i vostri obiettivi per l’anno scolastico e riflettete su ciò che volete raggiungere. Avere chiari obiettivi vi darà un senso di scopo e vi aiuterà a mantenere la motivazione durante l’anno.

Impostate obiettivi realistici

Spesso, ci auto-mettiamo sotto pressione per ottenere voti perfetti o per essere i migliori in ogni materia. Tuttavia, per affrontare il ritorno sui banchi senza stress è essenziale essere realistici nelle proprie aspettative fin dal primo giorno.

Un consiglio? Invece di concentrarvi solo sui risultati, concentrate la vostra attenzione sull’impegno che mettete nel vostro lavoro. Se sapete di aver dato il massimo, allora potete essere soddisfatte anche se i risultati non sono perfetti. Concentratevi sulla vostra crescita personale e su come potete migliorare di giorno in giorno. Infondo, la scuola è anche questo.

Mantenete un equilibrio tra studio e tempo libero

Mantenere un equilibrio tra studio e tempo libero è fondamentale per la salute mentale. Sopratutto all’inizio, quando il ritorno a scuola può sembrare ancora più doloroso dopo la bellissima estate passata in vacanza.

Certo, lo studio è importante, ma è altrettanto cruciale concedersi del tempo per rilassarsi e divertirsi. Per questo motivo dovete pianificare delle pause durante lo studio, come ad esempio una breve passeggiata o qualche minuto per fare uno spuntino. Questo vi aiuterà a mantenere la concentrazione quando studiate e a prevenire l’affaticamento mentale. Inoltre, non dimenticatevi di dedicare del tempo alle attività che amate, che si tratti di sport, arte, lettura o qualsiasi altra cosa.

Parlate dei vostri sentimenti

Non è mai una buona idea trattenere i propri sentimenti, specialmente quando state affrontando lo stress e l’ansia legati al ritorno a scuola. Parlatene con qualcuno di cui vi fidate, come un amico, un membro della famiglia o un insegnante.

Esprimere i propri pensieri e le proprie preoccupazioni può essere estremamente liberatorio. E dagli altri si può ricevere supporto, consigli e prospettive diverse che a loro volta potrebbero aiutarvi a vedere le cose in modo diverso. Non siete sole nelle vostre emozioni, e condividere ciò che provate può aiutarvi a sentirvi comprese e supportate.

Crea una routine ad hoc per il rientro a scuola

Una routine giornaliera strutturata può farvi sentire più in controllo e ridurre l’ansia. Ecco perché, fin da qualche giorno prima del rientro a scuole vi consigliamo di stabilire un orario regolare per svegliarsi e andare a dormire, ma anche per mangiare, studiare e riposarsi.

Inizia la giornata con una routine mattutina che vi prepari mentalmente per la scuola. Pianificate le attività di studio in base ai momenti in cui siete più concentrate e prevedete pause regolari. La sera, invece, create una routine rilassante che vi aiuti a staccare e a prepararvi per una buona notte di sonno. Seguire una routine vi darà una sensazione di stabilità e renderà più facile affrontare le sfide dell’anno scolastico.