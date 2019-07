Intesa di coppia, come ritrovare la passione in poche mosse

editato in: da

Stress, impegni di lavoro e incombenze legate alla gestione dei figli possono affievolire un po’ la passione anche nelle coppie più solide.

Niente paura, perché con qualche valido accorgimento è possibile aggiustare la situazione e ritrovare la giusta intesa anche sotto le lenzuola!

Si tratta di consigli davvero semplici, che riguardano per esempio il fatto di vivere un’esperienza nuova assieme.

Le alternative al proposito non mancano: dal corso di ballo, al week end di degustazione vinicola, sono numerose le soluzioni che si possono prendere in considerazione per vivere dei momenti speciali con il partner e riaccendere il desiderio.

Per “rompere” la routine e riportare la passione in primo piano si può anche provare a uscire a mangiare dandosi appuntamento direttamente presso il locale scelto.

Con questa semplicissima dritta è possibile richiamare, anche se per poco, i tempi dell’inizio della storia.

Ovviamente conta tantissimo anche il dialogo. Ritagliare un po’ di tempo per parlare in maniera aperta con il proprio partner aiuta molto a migliorare l’intesa intima, permettendo per esempio di svelare alla persona amata un sogno erotico che si ha in mente da tempo.

Anche in questo caso la creatività è regina: quello che conta è essere franchi in merito alle proprie fantasie hot e, se il partner è d’accordo, non rimandarle ma approfittare del momento per viverle fino in fondo!

Soddisfare le proprie fantasie è oggettivamente importante. Questo non vuol dire però mettere da parte i piccoli – si fa per dire – gesti di amore di ogni giorno.

Il principale è senza dubbio il bacio. Quando la routine prende il sopravvento nel rapporto di coppia, capita spesso che si arrivi a non baciarsi più, con ovvie conseguenze negative sull’intimità sessuale.

Per questo motivo, è fondamentale non smettere mai di baciare il proprio partner sia durante la giornata – anche a sorpresa – sia durante i rapporti sessuali.

Un ulteriore suggerimento per riaccendere l’intesa intima consiste nel non preoccuparsi di contattare una baby sitter per le serate e i week end se si hanno figli.

Quando si diventa genitori non bisogna infatti mai dimenticare di essere comunque una coppia che deve tenere alto il fuoco della passione!