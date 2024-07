Consigli smart per staccare dai social: Digital Detox e altre pratiche

Se ti senti sopraffatta da notifiche, messaggi e continue informazioni, il Digital Detox e il minimalismo digitale potrebbero essere la soluzione. Disconnettiti per ridurre stress, migliorare concentrazione e sonno e vivere una vita più consapevole. Ecco qualche consiglio utile per iniziare.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Quante volte capita di sentirci un po’ sopraffatte da tutte le notifiche, i messaggi, le notizie e tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico? Non temete, imparando le pratiche del digital detox e del minimalismo digitale potrete riprendere il controllo del vostro tempo.

Cosa è il digital detox

Il digital detox sì è la pratica di disconnettersi intenzionalmente dai dispositivi digitali come smartphone, computer, tablet e televisori per un determinato periodo. Questa pausa digitale permette di ridurre l’eccessiva dipendenza dalla tecnologia e ristabilire un miglior equilibrio tra vita online e offline.

Un’altra pratica affine a quella del digital detox è quella del minimalismo digitale, un vero e proprio stile di vita che mira a ridurre al minimo i contatti con il mondo digitale scegliendo la qualità rispetto alla quantità. In pratica, il minimalismo digitale è un approccio alla tecnologia con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto negativo che ha sulla nostra vita. Si tratta di scegliere con attenzione quali strumenti digitali utilizziamo e come li utilizziamo, eliminando tutto ciò che non ci apporta valore e che ci fa perdere tempo.

Ogni giorno siamo costantemente bombardate da notifiche, e-mail, messaggi e social media, il che può portare a stress, ansia e una diminuzione della concentrazione. Imparare a staccare dalla tecnologia è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, consente di migliorare il benessere mentale, riducendo i livelli di stress e ansia associati all’uso continuo dei dispositivi. Inoltre, digital detox e minimalismo digitale possono aiutarci ad aumentare produttività e concentrazione, poiché diminuiscono le distrazioni e permettono di focalizzarsi meglio sulle attività quotidiane e sul lavoro.

Anche la qualità del sonno può migliorare, perché l’esposizione prolungata agli schermi, e alla luce blu che emanano, può interferire con il nostro ritmo circadiano. Dal punto di vista delle relazioni personali, disconnettersi dalla tecnologia può migliorare la qualità del tempo trascorso con amici e familiari, permettendo interazioni più genuine e significative. In generale, possiamo incrementare la qualità della vita e liberare tempo da dedicare ad attività offline come lettura, esercizio fisico, hobby e a ciò che ci rende felici.

I consigli per mettere in pratica il digital detox

1.Definisci degli orari in cui notifiche e messaggi non possono raggiungerti

Usa le funzionalità integrate nel tuo smartphone, come “Tempo di utilizzo” su iOS o “Benessere digitale” su Android, per monitorare e limitare il tempo trascorso su specifiche applicazioni. Puoi impostare dei limiti giornalieri per le app che consumano più tempo, come Instagram o TikTok. Rendi specifici momenti della giornata smartphone free, magari durante i pasti, prima di dormire o durante i momenti di socialità. Questo aiuta a creare una routine di disconnessione regolare.

2.Cancella le app che non utilizzi

Questo potrebbe sembrarti un consiglio banale, ma prova a scorrere nell’elenco del tuo smartphone: quante applicazioni utilizzi davvero? Spesso anche se non le utilizziamo, le app continuano a inviare notifiche o, comunque, occupano la memoria del nostro device inutilmente. Dedica qualche minuto a eliminare quelle superflue, come faresti con i vestiti che non utilizzi più e che occupano spazio nel tuo armadio. Vedrai che inizierai a sentirti subito più leggera.

3.Fai pulizia nei tuoi social media

Che lo vogliamo o no, i social hanno il potere di condizionare il nostro umore. Spesso ci dimentichiamo, però, che ciò che vediamo al loro interno dipende – almeno in gran parte – da noi, quindi è importante fare pulizia digitale dei contatti con cui non ci interessa interagire e di tutti i profili che non vogliamo più vedere o che, in nessun modo, apportano un valore aggiunto alle nostre giornate. Smettete di seguire account che non vi ispirano o che vi fanno sentire male e, se possibile, cancellate i vecchi post e le foto che non vi rappresentano più.

4.Programma delle pause dai social

Per staccare dai social e da tutti i dispositivi che ogni giorno ci distraggono, è utile programmare delle pause regolari dal loro utilizzo, anche solo per un giorno o una settimana (magari quando andiamo in vacanza). Questo ci aiuterà a riprendere contatto con il mondo “reale”, per ritrovare sensazioni e tempi che talvolta possono sfuggirci di mano.

5.Concentrati sull’essenziale: qualità e non quantità

Non è semplice, ma provate a iniziare ad utilizzare i vostri dispositivi solo per le attività che sono davvero importanti e che apportano valore. Ad esempio, seguite un numero ridotto di account di alta qualità sui social media che vi ispirano e vi informano o siate presenti solo sulle piattaforme che vi sono utili (come potrebbe essere LinkedIn per la rete professionale).

6.Prendi il controllo delle notifiche

Le notifiche possono essere una fonte costante di distrazione. Disattivate quelle non essenziali o usate la modalità “Non disturbare” per ridurre le interruzioni e migliorare la concentrazione. Su iPhone troverete una sezione apposita nel pannello di controllo per scegliere l’attività su cui volete concentrare l’attenzione.

7.Crea spazi senza tecnologia

Designate aree della vostra casa, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, a spazi dove lo smartphone è vietato. Questo favorisce momenti di qualità senza interruzioni digitali e la creazione di posti dove sentirsi libere mentalmente.

Conclusioni

Sappiamo quanto siano utili i dispositivi tecnologici e tutti gli strumenti che riguardano il mondo digitale e sappiamo anche come, tra notifiche e raffiche di informazioni quotidiane possa essere difficile non sentirsi sopraffatte. Per imparare a limitare questa sensazione di stress e ansia, consigliamo di iniziare con le pratiche di digital detox e minimalismo digitale che sentite più affini a voi e semplici da controllare, soprattutto nei momenti in cui è davvero utile “staccare”, come le vacanze o i weekend.

Il digital detox e il minimalismo digitale sono percorsi personali. Non esiste un approccio unico per tutti, quindi trovate ciò che funziona meglio per voi. Vedrete che pian piano diventeranno abitudini e utilizzerete in modo più consapevole ed equilibrato la tecnologia.