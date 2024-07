Sex Roulette, cos’è l’ultima (pericolosissima) challenge di TikTok

I rischi associati alla sex roulette

Chi prende parte a questa assurda challenge sa davvero a cosa sta andando incontro? Probabilmente no.

I rischi di partecipare alla sex roulette sono molteplici e gravi. Oltre alla possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, come l’HIV, l’epatite B, e l’herpes simplex, c’è anche il pericolo di gravi conseguenze emotive e psicologiche. Molte delle malattie contratte possono infatti avere effetti a lungo termine, come la sterilità o persino il cancro.

Per non parlare poi del pericolo di giovani e giovanissime ragazze di restare incinta. In un momento storico come questo, dove il diritto all’aborto sta sempre più venendo messo in discussione e moltissime donne nel mondo non hanno la possibilità di accedere ad un aborto sicuro, questa leggerezza sull’argomento da parte di alcuni suscita davvero profonda indignazione.

Inoltre, l’esperienza traumatica di un aborto, soprattutto in età così giovane e non preparata, può portare a problemi di salute mentale, come depressione, ansia e dipendenza da sostanze.

Non solo. Questa challenge cosa spinge i giovani a partecipare alla pericolosa tendenza della “Sex roulette” su TikTokespone i partecipanti al rischio di adescamento online, esponendo sopratutto le donne a potenziali pedofili o a situazioni di sextortion e revenge porn.

In conclusione, la sex roulette non è solo una manifestazione di rischio imprudente tra giovani, ma anche un riflesso di quanto i social media possano influenzare comportamenti estremi e pericolosi.