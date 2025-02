Tra le talentuose artiste in gara al Festival ce ne sono quattro che hanno brillato particolarmente su Youtube e Spotify: Clara, Gaia, Elodie e Rose Villain. Gioca con il test e scopri a quale di queste carismatiche e stilose interpreti somigli, per mood e attittudine

Fonte: Archivio Test: Quale cantante di Sanremo 2025 sei? Nella foto, Clara, Elodie, Gaia, Rose Villain

Il Festival di Sanremo non sarebbe lo stesso senza la partecipazione delle “lady”. Già, perché per quanto siano osannati gli interpreti maschi da critica e pubblico, alla fine si parla molto di più delle cantanti donne, pronte a stupire sul palco dell’Ariston non solo con virtuosismi vocali, ma anche con look super eleganti o trasgressivi, make up spettacolari, tacchi vertiginosi, nonché forma fisica invidiabile e tenuta perfetta sugli anni che passano. I riflettori del Festival saranno anche puntati su Achille Lauro, Tony Effe, Irama e tutti gli altri “gentlemen”, ma l’interesse maggiore dei social, dei siti di moda e dal gossip è catalizzato dalle donne in gara.

Le Big del 75esimo Festival di Sanremo

Clara, “Febbre”

Elodie, “Dimenticarsi alle 7”

Francesca Michielin, “Fango in paradiso”

Francesca “California” Mesiano dei Coma_Cose, “Cuoricini”

Gaia, “Chiamo io chiami tu”

Giorgia, “La cura per me”

Joan Thiele, “Eco”

Marcella Bella, “Pelle diamante”

Noemi, “Se t’innamori muori”

Rose Villain, “Fuorilegge”

Sarah Toscano, “Amarcord”

Serena Brancale, “Anema e core”

Quest’anno – oltre ai mostri sacri come Giorgia, Noemi, Marcella Bella – in gara spiccano alcuni nomi che hanno dominato le più recenti classifiche di Spotify e di Youtube con i loro brani, realizzati singolarmente o in featuring. Proprio con quattro di loro giochiamo per il test dedicato al Festival di Sanremo.

Clara: cantautrice, attrice e…

Clara (Soccini, 25 anni, di Varese) ha una presenza scenica da red carpet e un talento che spazia dalla recitazione (la serie “Mare Fuori”) alla musica (“Diamanti grezzi” è stata la sua hit di Sanremo 2024, seguita da “Nero Gotico”) alla moda (è l’affascinante testimonial Yamamay). Ha fatto un tour nei club ma ora l’attendono i palazzetti.

Ci piace perché: attutisce la sua bellezza statuaria con un atteggiamento quasi timido e emozionato. La sua anima d’attrice le facilita l’interpretazione delle sue canzoni, di cui è autrice. Somigli a lei?

Elodie, passione, beat e sincerità

Elodie (Di Patrizi, 34 anni, di Roma) ha esordito ad “Amici” nel 2015 e da lì la sua carriera è stata tutta in ascesa. Un fisico da top model che non ha paura di mostrare (è nel calendario Pirelli 2025), Elodie è un’artista sincera, appassionata, attenta ai cambiamenti. A Sanremo è già stata in gara ma anche come co-conduttrice nel 2021. Tra i suoi successi, “Bagno a mezzanotte”, “Margarita”, “Tribale”. Co-autrice dei suoi brani, è anche attrice e ama confrontarsi con altri artisti: ha duettato con i migliori talenti della scena musicale italiana come Gemitaiz, Fabri Fibra, Carl Brave, Rkomi, Marco Mengoni, SferaEbbasta, Tiziano Ferro, Elisa. Ha dominato le hit 2024 con “Black Nirvana”. È brand ambassor de L’Oréal e testimonial di Save the Children.

Ci piace perché: è bella, simpatica, ha il coraggio di dire ciò che pensa e non si ferma mai a cullarsi sugli allori. Somigli a lei?

Gaia: mood italiano, ritmo brasiliano

Gaia (Gozzi, 27 anni, di Guastalla, RE) è la cantautrice che ha vinto “Amici di Maria De Filippi” nel 2019. Nel 2024 ha imperversato con il tormentone “Sesso e samba” insieme a Tony Effe. La mamma brasiliana le ha trasmesso l’amore per questa terra meravigliosa e la sua musica inconfondibile. Tra le sue hit, “Estasi”, “Tokyo” e la recente “Dea Saffica”. Testimonial per il brand Dove, è stata la voce della protagonista Aisha nel film animato della Walt Disney “Wish”.

Ci piace perché: tropicalismo brasileiro, leggerezza, good vibes e melodia si fondono nella musica di questa bellissima ragazza che ha rivisto a modo suo le regole del pop. Somigli a lei?

Rose Villain: dal rap al cuore

Rose Villain (Rosa Luini, 35 anni, di Milano) è la cantautrice e rapper che ha spopolato con i brani “Come un tuono” con Gué, “Balenciaga” con Tony Effe, “Fragole” con Achille Lauro e che lo scorso anno ha cantato “Click Boom” sul palco dell’Ariston. A 18 anni Rosa – appena diplomata – si è trasferita a Los Angeles per studiare musica. Ha lavorato per (e con) talenti come Salmo, Annalisa, Fabri Fibra, Fred De Palma. Ha da poco lanciato la sua linea cosmetica, Good Villain, con prodotti make up clean e vegani.

Ci piace perché: ha un “attitude” speciale, trasmette emozioni e sa raccontare le proprie fragilità anche su una base elettronica molto contemporanea. Somigli a lei?

Ognuna di queste neo-star della nostra musica dimostra come, con l’impegno e la dedizione giusti, si può riuscire a farsi strada grazie al proprio talento, alla preparazione e al desiderio di mettersi sempre alla prova. E tu, a quale di queste quattro artiste in gara al Festival somigli? Gioca con il test che ti svela se sei più vicina a Clara, Elodie, Gaia o Rose Villain.