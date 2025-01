Sanremo 2025, Gaia canta Chiamo io chiami tu. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Gaia

In gara fra i Big di Sanremo 2025 c’è anche Gaia, cantante di successo e autrice di tantissimi tormentoni (l’ultimo con Tony Effe). L’artista è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico con Chiamo io chiami tu, una canzone seducente e dal ritmo serrato.

Sanremo 2025: testo e significato di Chiamo io chiami tu

Chiamo io chiami tu è il brano che Gaia ha deciso di portare a Sanremo 2025, esibendosi fra i 30 Big in gara nella kermesse condotta da Carlo Conti. Una canzone che si preannuncia già come un tormentone, grazie al ritornello e ad un ritmo seducente.

Ritmo e strofe che sembrano fotografie raccontano una relazione, ma soprattutto il gioco di seduzione fra due persone. A spiegare il significato di Chiamo io chiami tu è stata proprio la stessa Gaia durante la finale di Sanremo Giovani.

“Parla della poetica dell’ indecisione – ha confessato -. A volte siamo schiavi dei nostri pensieri e poco legati all’istinto”. Su Instagram ha poi aggiunto: “Chiamo io, chiami tu parla di quel limbo d’indecisione che ci logora il cervello e non ci riporta nel nostro sentire e nel nostri istinti più primordiale. Si tratta di una canzone leggera e ballabile che però nasconde un sottotesto che si può scoprire solamente grazie ad un ascolto più attento”.

La prima serata di Sanremo 2025, l’11 febbraio, sarà l’occasione perfetta per ascoltare il brano. A condurre la serata – oltre a Carlo Conti, direttore artistico del Festival – ci saranno i co-conduttori annunciati: Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Durante la serata cover invece Gaia si esibirà sul palco con Toquinho, compositore, cantante e chitarrista brasiliano, ma con origini italiane. La scelta è nata proprio dalle radici in comune con Gaia e i due si esibiranno sulle note di Acquarello, successo degli anni Ottanta scritto dallo stesso Toquinho.

Chi è Gaia, cantante a Sanremo 2025

Vero nome Gaia Gozzi, Gaia è fra i Big in gara a Sanremo 2025. Classe 1997, è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, da papà italiano e mamma brasiliana.

Sin da piccola si è dedicata alla musica, lasciandosi ispirare dai ritmi latino-americani, ma anche da artisti del genere pop e urban. Nel 2016 ha preso parte a X Factor, entrando nel team di Fedez e classificandosi seconda.

Tre anni dopo è entrata nel programma Amici di Maria De Filippi dove si è fatta notare immediatamente per il suo talento. Durante lo show infatti Gaia ha composto e cantato diverse canzoni divenute grandi successi, come Chega e Coco Chanel.

Nel 2021 è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston, partecipando a Sanremo con il brano Cuore Amaro e classificandosi al diciannovesimo posto. Nello stesso anno la rivista Forbes l’ha inserita nella lista dei cinque under 30 italiani che avranno un impatto maggiore sul futuro nell’ambito della categoria musica.

In seguito ha collaborato con tantissimi artisti da Rkomi a Madame, passando per Sean Paul, Francesca Michielin, Tedua, Gemitaiz, BigMama e Tony Effe (anche lui in gara al Festival di Sanremo 2025 con Damme ‘na mano) con cui ha realizzato il tormentone estivo Sesso e samba.