Sanremo 2026, sul palco Suzuki i Pooh, Gaia e Gabbani. Gli esclusi da Carlo Conti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carlo Conti

Continuano gli annunci di Carlo Conti sull’imminente Festival di Sanremo 2026. Ospite di Fiorello a La Pennicanza, il direttore artistico del Festival ha diffuso i nomi dei protagonisti del palco Suzuki: a sorpresa, ci saranno anche i Pooh. Non torneranno all’Ariston, invece, alcune “vecchie conoscenze” del conduttore toscano.

Sanremo 2026, gli artisti sul palco Suzuki

Dopo aver annunciato i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha comunicato anche quelli degli artisti che si esibiranno sul palco Suzuki, allestito in piazza Colombo. Ospite a La Pennicanza su Rai Radio2, il conduttore ha spiegato: “Ci saranno quattro protagonisti del Sanremo dell’anno scorso. Nelle quattro sere ci sono Gaia, Blasch, The Kolors e poi Francesco Gabbani. Poi per i 60 anni di carriera, con una targa speciale ci saranno i Pooh”. A condurre lo show sarà Daniele Battaglia.

Quasi tutti gli artisti che si esibiranno a piazza Colombo avevano preso parte alla gara lo scorso anno: nel 2025 Gaia figurava tra i big con il brano Chiamo io, chiami tu; Bresh con La tana del granchio; i The Kolors con Tu con chi fai l’amore; e Francesco Gabbani con Viva la vita. Per i Pooh, invece, il 2026 è un anno importante: la band celebra infatti i 6 decenni di carriera.

Carlo Conti, chi non sarà al Festival di Sanremo 2026

Non solo conferme, ma anche qualche promessa disattesa. Incalzato sul fare altre rivelazioni, Carlo Conti ha aggiunto: ”Manca ancora da annunciare qualche super ospite e altre soprese finali. No Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non sono previsti, non vengono, non hanno voglia, non hanno nemmeno prenotato l’albergo”.

Insomma, il trio “Made in Tuscany” che da anni fa sorridere e divertire gli spettatori quest’anno, salvo sorprese, non dovrebbe ricomporsi. Ma si sa, quando si parla di Sanremo mai dire mai.

Gli altri ospiti annunciati da Carlo Conti

Dopo la rinuncia di Andrea Pucci, Carlo Conti ha annunciato la presenza di due co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston: Irina Shayk e Pilar Fogliati. La modella russa sarà a Sanremo nella terza serata, mentre l’attrice affiancherà Conti alla co-conduzione nel corso del secondo appuntamento, insieme a Lillo e Achille Lauro.

Per l’esordio, invece, arriveranno Can Yaman e, in qualità di super ospite, anche Tiziano Ferro. Le sorprese, ad ogni modo, non sarebbero ancora finite. I ben informati danno per certa la presenza di Eros Ramazzotti, a 40 anni dalla vittoria tra i Big con Adesso Tu. In quota comicità si segnalano invece la coppia Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, in vista dell’uscita del film Un Bel Giorno (dal 5 marzo) e Nino Frassica, sul palco sabato sera per lanciare le due serate di Sanremo Top (il 7 e il 14 marzo su Rai1).

In tutte le serate del Festival, Carlo Conti sarà inoltre accompagnato da Laura Pausini, mentre Gianluca Gazzoli continuerà a seguire da vicino le vicissitudini dei concorrenti delle Nuove Proposte. Infine Max Pezzali sarà ospite fisso per tutte le cinque serate sul palco galleggiante di Costa Toscana, che per l’occasione diventerà “MAX FOREVER- The Party Boat”. Il conto alla rovescia è già iniziato.