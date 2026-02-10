Ansa Irina Shayk

Colpo di scena all’Ariston: nella famigerata serata di giovedì, finita al centro della polemica negli ultimi giorni per l’annuncio di Andrea Pucci come co-conduttore (si è infine ritirato), dovrebbe arrivare come co-conduttrice una top model d’eccezione, ovvero la modella russa Irina Shayk. Carlo Conti avrebbe scelto lei per affiancarlo nella terza serata, in cui come ospite dovrebbe esserci anche Eros Ramazzotti. Confermata la presenza di Pilar Fogliati nella seconda serata, quella del mercoledì.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice

Il co-conduttore della terza serata non è più Andrea Pucci. Il comico ha rinunciato all’incarico, comunicandolo a Carlo Conti e alla stampa. Per la terza serata, tuttavia, Conti avrebbe scelto la top model Irina Shayk, che quindi co-condurrà insieme a lui e Laura Pausini. Ad aggiornare sulle ultime novità in merito al Festival di Sanremo è Giuseppe Candela: “Alla lista dei co-conduttori si aggiunge la modella russa Irina Shayk (serata del giovedì), fa sapere Tv Sorrisi e Canzoni che conferma la notizia di Chi sull’arrivo di Pilar Fogliati (serata del mercoledì). Eros Ramazzotti ospite nella terza serata”.

In effetti, le quote rosa hanno agitato parecchio gli animi negli ultimi giorni: oltre a Laura Pausini, gli annunci sono stati principalmente rivolti ai co-conduttori (per il momento c’è la conferma di Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman, ed è data quasi per certo la presenza di Nino Frassica nella terza serata). Il palco del Festival di Sanremo 2026 risulta parecchio affollato: solo nella seconda serata, ci saranno Laura Pausini, Pilar Fogliati, Lillo Petrolo, Achille Lauro e Gianluca Gazzoli, come ha fatto notare Candela. Ma è anche vero che nella seconda serata non si esibiscono tutti i Big in gara, ma solo quindici di loro.

Tra l’altro, piccola curiosità, forse Conti sognava da tempo di portare all’Ariston la modella Irina Shayk, considerando che le voci di una possibile partecipazione ci sono state anche nel 2015. L’indiscrezione all’epoca è stata riportata dal settimanale Oggi: Irina era impegnata con il calciatore Cristiano Ronaldo. Tuttavia, l’accordo era – forse – sfumato per una questione di cachet e di tempi piuttosto stretti.

Sanremo 2026, chi sono i co-conduttori

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico della 76ᵃ edizione del Festival di Sanremo: al suo fianco, per tutte e cinque le serate, troveremo Laura Pausini. Non sono però assenti numerosi co-conduttori, tra cui Can Yaman nella prima serata, Achille Lauro e Lillo Petrolo nella seconda serata, Gianluca Gazzoli nella seconda e terza serata. Questa edizione del Festival è interamente dedicata a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025.

Mancano alcune conferme ufficiali, come la presenza di Nino Frassica al posto di Andrea Pucci, che ha rinunciato al ruolo dopo la polemica che si è scatenata a seguito dell’annuncio di Conti. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia, sono incomprensibili ed inaccettabili. Ho sempre raccontato usi e costumi del mio Paese, portando in scena caricature e ironia. Ma il clima creatosi attorno alla mia partecipazione ha trasformato quella che sarebbe stata una festa in uno scontro insostenibile”.