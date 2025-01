Sanremo 2025, Clara canta Febbre. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Ufficio Stampa Clara

Dopo il successo dello scorso anno, Clara torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano Febbre. Una canzone che parla d’amore, ma anche di sentimenti contrastanti, e che porterà, ancora una volta, questa talentuosa artista sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025: testo e significato di Febbre

Febbre è il brano che Clara ha deciso di portare a Sanremo 2025. Una canzone che segna un nuovo percorso artistico della cantante e che parla di un amore gotico.

Il brano è stato scritto da Clara insieme a Calearo e Jacopo Ettorre, composto da Federica Abbate e da Dario Faini, conosciuto come Dardust. Febbre parla dei sentimenti forti e spesso contrastanti vissuti da chi sta inseguendo i propri sogni. La febbre viene dunque usata come una sorta di metro di misura per valutare gli alti e i bassi dell’esistenza, con quell’asticella che sale e scende a seconda degli avvenimenti.

La canzone – come anticipato dalla stessa Clara – rappresenta l’inizio di un progetto musicale e artistico innovativo. Dopo il debutto al Festival nel 2024 con Diamanti Grezzi e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2023 con Boulevard, Clara è pronta a continuare il suo cammino nel mondo della musica.

Nella prima serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio, il pubblico potrà finalmente ascoltare la canzone Febbre. Nella serata cover, il 14 febbraio, Clara potrebbe cantare, secondo alcune indiscrezioni, insieme a Il Volo.

Fra le novità di quest’anno, la serata dei duetti rappresenterà una gara a sè stante e non andrà in alcun modo a incidere con la gara principale che si terrà nel corso delle altre puntate.

Chi è Clara, cantante a Sanremo 2025

Classe 1999, Clara – nome completo Clara Soccini – è nata nella provincia di Varese e sin da piccola ha coltivato la passione per la musica. La sua carriera, iniziata con una collaborazione con Nicola Siciliano, è proseguita con la pubblicazione di ben quattro singoli.

Negli anni Clara ha imparato a sperimentare con la sua voce, mostrando personalità e talento artistico. Qualità che ha mostrato al massimo nella sua partecipazione a Mare Fuori. Nel corso della serie tv infatti Clara ha interpretato il ruolo di Giulia/Crazy J, cantando il brano Origami all’alba.

Il brano ha ottenuto un enorme successo, conquistando il disco di platino e le classifiche italiane. Nel 2023 Clara ha presentato il singolo Cicatrice, in seguito ha collaborato con MV Killa in Replay e con Mr Rain in Un milione di notti.

Nello stesso anno Clara ha trionfato a Sanremo Giovani con Boulevard, mentre nel 2024 ha preso parte al Festival di Sanremo con Diamanti Grezzi, brano divenuto disco di platino.

A febbraio del 2024 ha vestito i panni di Crazy J per l’ultima volta, recitando nella quarta stagione di Mare Fuori. Nel corso dello show ha scritto la canzone Ragazzi Fuori che ha ottenuto il disco d’oro ed è stata inserita nel suo primo album, intitolato PRIMO.

Nell’ottobre 2024 per lei è iniziato un fortunato tour nei club, con la rivelazione del singolo Nero Gotico. La partecipazione a Sanremo 2025 con il brano Febbre segna l’inizio di un nuovissimo percorso artistico per Clara che partirà proprio dal teatro Ariston.