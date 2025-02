Le frasi più belle tratte dalle canzoni di Clara: per emozionarsi

Fonte: Ansa Clara, le frasi tratte dai testi delle sue canzoni

Una voce particolare, unica nel suo genere, che riesce a toccare le corde più profonde del cuore, a far riflettere e a intrattenere. Ma non solo perché Clara è anche un’interprete grintosa, bellissima e ammaliante. Artista a tutto tondo, oltre a essere una cantante sempre più apprezzata è anche una talentuosa attrice e una donna di grande fascino, tanto da essere scelta in più occasioni come modella.

I testi delle canzoni di Clara sono molto apprezzati, perché riesce a parlare non solo alla sua generazione, ma a raggiungere anche le atre con una voce elegante, ritmi accattivanti e motivi che entrano nell’anima.

Dagli esordi a oggi, nel corso della sua ancora breve ma ricca carriera ha raggiunto tanti successi che vanno a impreziosire un curriculum molto interessante composto da un album, due tournée, le partecipazioni a Sanremo (con la vittoria datata 2023 con il brano Boulevard), campagne pubblicitarie prestigiose e riconoscimenti. Senza dimenticare la sua partecipazione alla serie (amatissima) Mare fuori.

Insomma, davvero un’artista a tutto tondo, giovanissima e che sta portando avanti una carriera interessante, molto diversificata e che dimostra come Clara sappia esprimersi in tante forme diverse ottenendo sempre grandi apprezzamenti da parte del pubblico.

Le citazioni, gli aforismi e le frasi tratte dalle canzoni di Clara, brani perfetti per riflettere, sognare ed emozionare.

Clara, le frasi tratte più belle dalle sue canzoni

Classe 1999, una bellezza che buca lo schermo e una voce che tocca il cuore: Clara, all’anagrafe Clara Soccini, è nata a Varese il 25 ottobre.

È durante gli anni del liceo che ha iniziato la formazione musicale prendendo lezioni di canto e pianoforte, mentre nel 2020 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica arrivando a dare vita ad alcune collaborazioni interessanti e all’uscita di alcuni suoi brani.

È nel 2023, ad esempio, che pubblica il singolo Origami all’alba che entra a far parte della colonna sonora di Mare Fuori, la serie tv in cui lei stessa recita. La canzone, realizzata con Matteo Paolillo e Lolloflow, è arrivata al 4 posto della classifica FIMI e ha ottenuto tre dischi di platino. Tra le sue collaborazioni quelle con MV Killa e Mr Rain.

Alcune delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni: da usare come dono per noi o per qualche persona speciale.

Faccio soltanto così e non me ne vado da qui

E tu lo sai che

Io a volte sono un po’ freak

I miei bro voglion essere free. (Freak)

Quando c’eravamo solo io e te

Mi hai insegnato a ridere senza parole

Non è stato facile. (Aquiloni)

Se passi, io ti schivo

Un accollo, la tua tipa al collo

Ma che cosa ne sa di me?

Io sul collo ho la testa e voglio

Un diamante, non regole

Non è vero, quanti che ne ho visti

Dire cose e basta, ma non fare niente

I miei amici, caratteri misti

Avanti a imprevisti, odiano un po’ di gente. (Ammirerò)

So bene a cosa pensi quando i miei occhi bruciano ancora

Promettimi pure il cielo, che tanto sto in alta quota

Pensavo che fosse l’altezza più giusta per me. (Storie di rose appassite)

La fiducia è un labirinto, perché questa non la smette?

Un’amica mi consola da tutte le cose perse

Vuoi fare la cosa buona? Sparisci dalla mia mente. (Freak)

E per ogni figlio che è in pericolo

Crescere per battere la rabbia

Pensavamo fosse una condanna, ma non tornerà più il tempo delle mele

Corro nel buio ora che ci so vedere

Perché riesco ad apprezzare anche il dolore

Se manca il sole nel cielo

Penso ai giochi che ho fatto da piccola sola in casa

Giochi che faccio da grande da sola in stanza. (Il tempo delle mele)

Cadono in mille pezzi di una storia sola

Dove andremo poi, se corriamo a fari spenti?

Non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i trecento in mezzo alle strade del centro

Non saremo mai quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti, solo diamanti grezzi. (Diamanti grezzi)

Se vinco perdono

Sarà che nessuno si salva da solo

Sola sopra queste strade

Mi perdo, ma poi mi ritrovo

Lo scrivo a penna sopra un muro

Nessuno si salva da solo. (Boulevard)

Resterò qui un’altra ora

(Eh-eh-eh-eh)

Sì, io cammino da sola

Guarda, hai sbagliato parola

Okay, papi, un giorno se ne va

Vivo di sogni in una camera

Fumo chiuso in una scatola

Schivo i frammenti di una nuvola

A-a-a-ammirerò

A-a-a-ammirerò, eh, eh. (Ammirerò)

Per cucire questa sensazione

Che il presente è già passato

E che non mi sto fermando mai. (Il tempo delle mele)

Che tutto è sbagliato

E ormai

Perdo sempre fiato

Vengo verso te

Anche se sono fragile

Nei guai

Ci siamo già stati. (Bilico)

Nessuno è una cosa perfetta

Serpi mi parlano, ridono

La realtà è un’amica diversa e

Non c’è nessuno (eh, eh, eh, eh)

Luce nel buio (eh, eh, eh, eh)

Io non resto ferma sopra le

Cose che mi dicono perché (eh, eh, eh, eh)

Se non l’alimento, poi si spegne

Se mi spari addosso, ti riflette. (Ammirerò)

Viaggio sopra una strada che

Non fa vedere niente

Viaggio comunque a cento

No che io non mi fermo. (Boulevard)

Il fumo è un pavimento

Questa è la realtà

Dove l’aria è tossica

Perché sto in

Bilico qui

Dico di sì

La vita è come un film con la vista in 3D

Parli di Kill

Come in Kill Bill

Uccido le paure, resto sempre in Bilico, io sono in bilico. (Bilico)

Citazioni d’amore dai testi di Clara

Alcuni testi di Clara custodiscono romantiche citazioni d’amore, riflessioni sui sentimenti e su ciò che fanno provare, frasi da custodire, o da donare a persone speciali.

E sarà senza dubbio un pensiero gradito perché non solo sono tutte molto belle, ma alcuni suoi brani sono diventati famosissimi e subito riconoscibili.

Come Diamanti grezzi, canzone con la quale ha ottenuto un grandissimo successo al Festival di Sanremo 2024, oppure Origami all’alba che ha fatto da colonna sonora della serie tv tanto apprezzata Mare fuori, in cui Clara è Crazy J.

Alcune citazioni romantiche o che suscitano riflessioni sui sentimenti e su ciò che fanno provare, tratte dai testi delle canzoni di Clara.

Quando te ne andrai sarai su un’altra via

Cammina dritto avanti a te se non sarò più tua

Un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi

A te che mi spogli, lacrime sugli fogli

Non mi chiami, origami

Che intreccio da sola quando non rispondi (quando non rispondi). (Origami all’alba)

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace. (Diamanti grezzi)

Fa impazzire di più, ma a te non interessa

Che io torno da te e ti penso la notte

Ed è meglio così, son cresciuta più forte. (Cicatrice)

Anche dopo un milione di notti

Ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso che

È l’ultima notte con te. (Un milione di notti)

Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa

Non tornare ancora anche se son distrutta

È scaduta l’ora ma ora non mi dire, “Resta”

E sto piena di pare, ti saluto in stazione

Ogni inizio ha una fine, ogni film un finale

Non posso sopportare noi due stretti per ore

Nel cuore ho delle spine. (Origami all’alba)

Gli sguardi dalla finestra erano i miei

Ed era sempre la stessa storia

Quella che non rivivrai

Ti cercherò tra queste strade

Piove sopra di noi. (C’est la vie)

Frasi che fanno riflettere delle canzoni di Clara

Clara canta brani ricchi di spunti su cui soffermarsi a pensare, ma anche canzoni accattivanti e ritmate: un perfetto mix che ha saputo conquistare, nota dopo nota e parola dopo parola, il cuore del pubblico e che le ha permesso di ottenere già diversi riconoscimenti.

Oltre al primo posto a Sanremo Giovani del 2023, si possono citare il premio stella nascente di Billboard Italia Women in Music, il Premio Lunezia nel 2023, ma anche il Premio Enzo Jannacci NuovoImaie e il Premio rivelazione Siae Roma videclip, entrambi gli ultimi due ottenuti nel 2024 per Diamanti grezzi.

Alcune citazioni tratte dalle canzoni di Clara che fanno riflettere.

Che forse tradire non è il modo giusto, fa solo soffrire

Alla fine il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire meno solo, meno solo, meno solo

Meno vuoto, meno vuoto. (Diamanti grezzi)

Scusa per tutte le lacrime, sono come veleno

Ti sembro fragile, amica della solitudine

Sai che non credo alle favole, voglio ripartire da zero

Ma tu che ne sai di me, di quello che ho passato?

Stesa sul parquet, penso a quello che è stato

È un’abitudine, lo zucchero filato

Scambio il male col bene, i miei sentimenti sono catene. (Sogni di carta)

Se siamo nati come fiori per strada

Senza manco farlo apposta

L’amore scotta, la voce è rotta, la vita è stronza

Luci dei palazzi

Che ci annebbiano ancora la vista

E i tuoi occhi stanchi

Ora sono diversi. (Ragazzi fuori)

Siamo solamente dei ragazzi fuori (siamo fuori)

Siamo l’acqua, ma sporca (ah-ah)

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura (fa paura)

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna (e la luna)

Non ti fa compagnia. (Ragazzi fuori)

Ancora non riesco a capirlo

Baci rubati, giorni balzati

Cuori spezzati tra quelle colonne

Non chiedo scusa per tutte le volte

In cui sognavo da sopra quel banco. (C’est la vie)

Scusa se parlo sempre più forte

Tu dimmi cosa capisci di me

Se mi guardi così, eh. (Sogni di carta)

Forse lui è un ragazzo con il cuore di cemento

Siamo due vampiri con il sangue troppo freddo

Ma che cosa vuoi per non pensare. (Nero Gotico)

Senza te sono come un disegno a cui manca il contorno

Ora che sei lontana da me

Nuvole di ricordi salgono in camera

Troppo in alto per non volerci più male

Aquiloni nel mezzo di un temporale. (Aquiloni)

Ma non per colpa mia

Ma non sarà mai tardi per cucire quei tagli

Mi chiami, ti perdo, ti scrivo, mi pento fra tanti. (Soldi, amore)

Smetto di amarle da quando mi faccio del male da sola, davvero

Mille parole non salvano, come la musica al sabato

Solo penso che io so. (Storie di rose appassite)

Febbre, le citazioni più belle tratte dalla canzone di Sanremo 2025 di Clara

Non c’è due senza tre: così si potrebbe dire della terza partecipazione a Sanremo di Clara, che torna con un nuovo brano dopo i successi ottenuti nelle edizioni precedenti.

Questa volta la canzone si intitola Febbre e lei stessa ha raccontato qualcosa in merito al suo significato. Si legge sul Corriere della Sera: “È nata da un colloquio fra me e lo specchio. Parla dell’amore verso sé stessi, di quanto sia importante trovare la versione migliore di sé anche quando attraversiamo alti e bassi”.

Un argomento decisamente profondo, che lei ha messo nero su bianco in un testo – che ha anticipato TV Sorrisi e Canzoni – da cui si possono trarre tante belle citazioni che fanno pensare e invitano a riflettere.