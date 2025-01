Sanremo 2025, in vendita i biglietti. Come e da quando acquistarli

I biglietti di Sanremo 2025 sono in vendita: come acquistarli e quali sono i prezzi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Festival di Sanremo è un evento emozionante se seguito dallo schermo della tv, ma ancora di più se vissuto live. Proprio per questo i biglietti di Sanremo 2025 sono fra i più richiesti e ricercati. Purtroppo il teatro Ariston offre posti limitati, proprio per questo per acquistare i biglietti della kermesse è necessario seguire una particolare procedura, ma soprattutto affidarsi alla fortuna, per avere il privilegio di sedersi in galleria o in platea, godendosi lo spettacolo.

Come acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2025

I biglietti per Sanremo 2025 si possono acquistare esclusivamente online e tramite il circuito Ticketone. L’acquisto prevede una precedente registrazione, questo perché i posti nella galleria e nella platea del teatro Ariston sono limitati.

La registrazione può avvenire collegandosi all’apposita pagina su Ticketone dedicata all’evento. Nel modulo è necessario inserire la serata a cui si vorrebbe partecipare e il settore prescelto fra galleria o platea.

Inoltre è essenziale compilare l’anagrafica comunicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e documento di identità valido.

Dopo aver compilato i moduli si avrà accesso alla fase di selezione. Attenzione però: ogni utente può registrarsi solamente una volta e le registrazioni multiple vengono automaticamente bloccate. In seguito un software selezionerà in modo del tutto casuale i nomi di chi potrà acquistare il biglietto. L’operazione verrà svolta di fronte ad un notaio e aprirà l’inizio dell’ultima fase.

Dal 13 al 27 gennaio infatti le persone che hanno completato la registrazione e che sono state selezionate riceveranno una mail con tutte le informazioni riguardo le tempistiche e le modalità per acquistare i biglietti di Sanremo 2025. Ogni utente potrà acquistare massimo due biglietti.

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2025

I costi dei biglietti di Sanremo 2025 variano in base alla serata scelta e al settore desiderato. I biglietti per le serate dall’11 al 14 febbraio costano 220 euro per la platea e 110 euro per la galleria.

I biglietti per la finale di Sanremo 2025 il 15 febbraio costano invece 730 euro per la platea e 360 euro per la galleria.

Come vincere i biglietti per la finale di Sanremo 2025

Quest’anno la Rai ha deciso di realizzare un concorso dedicato ai giovani, mettendo in palio un posto in prima fila all’Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo 2025. Il concorso si intitola “Un giovane abbonato in prima fila” ed è dedicato a tutte le persone nate fra il 1995 e il 2008.

I cinque fortunatissimi vincitori avranno la possibilità di vivere l’emozione della finale del festival di sabato 15 febbraio portando anche un accompagnatore. Un’occasione unica per partecipare ad un evento davvero straordinario e che resterà per sempre impresso nella memoria.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prima di tutto essere abbonati Rai. La candidatura andrà inviata via mail entro il 19 gennaio 2025 alla casella di posta elettronica iniziativasanremo.canone@rai.it, indicando nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico.

I vincitori dei biglietti per la finale di Sanremo saranno annunciati, dopo l’estrazione, a sorte il 29 gennaio e potranno vedere Carlo Conti premiare il vincitore.