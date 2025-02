Sanremo 2025, tra cachet stellari e sponsor milionari: supera il record dell’anno scorso

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Sanremo 2025, quanto guadagna Carlo Conti?

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a brillare più che mai. Tra ospiti di fama mondiale, sponsor milionari e cachet stellari, l’edizione di quest’anno promette di battere ogni record.

E non solo in termini di ascolti: il giro d’affari che ruota intorno alla kermesse canora supera di gran lunga quello delle precedenti edizioni, trasformando Sanremo in un evento che muove milioni e affascina non solo per la musica, ma anche per i numeri incredibili che lo caratterizzano.

Sanremo 2025, cachet stellari e ospiti internazionali

Si sa, ogni anno la curiosità si accende non solo sulle canzoni, ma anche sui cachet di chi calca il palco dell’Ariston. Nel 2025, il Carlo Conti porterà a casa circa 450.000 euro, mentre i co-conduttori percepiranno compensi intorno ai 25.000 euro a serata.

Ma i veri protagonisti del gossip sono sempre gli ospiti internazionali: dopo che John Travolta ha fatto discutere l’anno scorso con il suo ingaggio da favola, c’è attesa per scoprire chi sarà la star che farà lievitare ancora di più i numeri di questa edizione.

E se i cantanti in gara non ricevono un cachet vero e proprio, ma un rimborso che si aggira sui 53.000 euro, il Festival resta comunque una vetrina d’oro per chi cerca visibilità o vuole rilanciare la propria carriera.

La serata dei duetti, poi, aggiunge un piccolo extra di 5.000 euro per ciascun artista: un dettaglio che contribuisce a rendere il tutto ancora più esclusivo e ambito.

Dietro le quinte, però, l’organizzazione è una macchina complessa e costosissima: basti pensare che solo l’affitto del Teatro Ariston, con il suo personale e le spese di gestione, arriva a 1,6 milioni di euro.

Sponsor milionari e pubblicità da record

Sanremo non sarebbe Sanremo senza i suoi sponsor. Ogni anno i brand più importanti fanno a gara per accaparrarsi uno spazio durante le serate, consapevoli che la visibilità offerta dal Festival è unica.

Nel 2025, i numeri delle sponsorizzazioni sono cresciuti ancora: si parla di investimenti pubblicitari e collaborazioni che sfiorano 172 milioni di euro, una cifra che ha superato di gran lunga quella dell’anno scorso.

Tra i partner di punta, anche quest’anno ritroviamo nomi consolidati come Costa Crociere, Generali, Suzuki, Sephora e VeraLab, ma non mancano new entry destinate a far parlare di sé. Coca-Cola e Mutti, infatti, hanno deciso di puntare sul Festival, contribuendo a renderlo ancora più redditizio e chiacchierato.

Le telepromozioni e i break pubblicitari durante le serate raggiungono cifre da capogiro: per un passaggio in prima serata si può arrivare a pagare anche 700.000 euro. E non è tutto, perché l’attesa per l’annuncio del vincitore finale rende gli ultimi secondi di Festival i più preziosi (e costosi) della televisione italiana.

Sanremo 2025: non solo musica, ma anche un giro d’affari colossale

Non si tratta solo di canzoni e abiti da sogno. Sanremo 2025 è ormai un evento che muove l’intera economia della Riviera dei Fiori e non solo.

Si stima che nel 2025 l’80% dei posti disponibili nelle strutture alberghiere di Sanremo sarà occupato durante le cinque serate del Festival, con una spesa media di circa 500 euro al giorno per ogni spettatore. Tra pernottamenti, ristoranti e shopping, il Festival diventa un’occasione d’oro per tutto il territorio.

Anche i biglietti per assistere alle serate del Festival hanno subito un’impennata: si parte dai 200 euro per la platea durante le prime quattro serate, per arrivare ai 730 euro della serata finale.

Eppure, nonostante i prezzi non certo popolari, il sold out è garantito. Solo lo scorso anno la vendita di biglietti e abbonamenti aveva portato nelle casse della Rai oltre 2 milioni di euro, e quest’anno si prevede un ulteriore incremento.