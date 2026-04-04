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IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna non si ferma neppure per Pasqua. Non esiste vacanza per Samira Lui e Gerry Scotti che, da veri stakanovisti, tengono compagnia al proprio affezionato pubblico nei feriali e nei festivi, che piova o ci sia il sole. La Ruota del sabato sera del 4 aprile, nella giornata che precede la domenica di festa, testimonia l’importanza che i due conduttori hanno all’interno dell’emittente, e che viene riconosciuta da due cachet proprio niente male.

Quanto guadagna Samira Lui? Svelato il cachet

Samira Lui è la nuova stella della televisione italiana. Colpisce per la bellezza, ma conquista grazie a un carattere allegro e vivace che, unito a un modo di fare umile e alla mano, l’ha reso la beniamina di grandi e piccini. Lui piace anche, e soprattutto, ai vertici Mediaset che, compresone il talento, l’hanno scelta come volto di punta per il programma più seguito dell’emittente – La Ruota della Fortuna appunto, riservandole presto una trasmissione tutta sua.

La fiducia nutrita dai dirigenti nei confronti di Samira Lui è testimoniata anche dal cachet della conduttrice, che è notevolmente cresciuto nel corso del tempo. Seppur non vi siano dati ufficiali, indiscrezioni rivelate dal settimanale di gossip Novella2000 svelano quanto guadagna Lui ad ogni puntata del gioco di Canale 5. Si parla di un cachet che si aggira tra i 1.000 e i 2.500 euro a puntata. Facendo i conti, e considerando la presenza costante de La Ruota in onda, Samira si porterebbe ogni mese a casa tra i 10.000 e i 25.000 euro.

Si tratta di cifre importanti, che hanno scatenato qualche polemica sul web. Tuttavia, bisogna tenere ben presente che Samira Lui non è una semplice valletta ma una vera e proprio co-conduttrice, a capo di una delle trasmissioni più seguite nella fascia ricca di investimenti pubblicitari dell’access prime time. D’altronde, il cachet di Lui non è niente paragonato a quello di Gerry Scotti, che pare guadagnare tra i 25.000 e i 30.000 euro per ogni singola puntata.

Stefano è il campione a La Ruota della Fortuna

A proposito di guadagni, se ne è portati a casa parecchi il nuovo campione de La Ruota della Fortuna. Stefano, accompagnato dalla fidanzata Veronica, ha sbaragliato la concorrenza nel corso della gara, per giungere vincitore alla manche finale de La Ruota delle Meraviglie, quella più clemente del sabato sera, che offre ai concorrenti una seconda chance e una possibilità in più di vincere.

Forse troppo emozionato, Stefano non azzecca il quesito del primo tabellone, ma si rifà con quello del secondo che, a tema calcistico, è per lui facilissimo. Peccato che torna a sbagliare con la terza e ultima domanda. “È proprio un palo” commenta ironica Samira riprendendo il tema del gioco di questa sera. Di opzioni tra cui scegliere, Stefano non ne ha molte: di busta verde se ne è assicurata soltanto una. Dentro ci trova un buono per un anno di spesa gratis, mica male se aggiunta ai quasi 12.000 euro guadagnati in precedenza. Insomma, in una sola sera ha guadagnato più della conduttrice.