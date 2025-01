Carlo Conti annuncia i co-conduttori di Sanremo al Tg1: da Bianca Balti ad Alessia Marcuzzi

La macchina di Sanremo 2025 entra nel vivo: al Tg1 di stasera 15 gennaio sono stati annunciati i co-conduttori scelti da Carlo Conti per accompagnarlo durante la kermesse, in previsione dall’11 al 15 febbraio. Tante le indiscrezioni, le voci, i rumor: ecco – finalmente – chi vedremo al fianco del conduttore al Teatro Ariston.

Carlo Conti, i co-conduttori di Sanremo 2025

Sono stati tanti i nomi circolati nel corso degli ultimi mesi, così come è stata tanta la curiosità in merito alla scelta di Carlo Conti. Per lui, Sanremo 2025 segna un ritorno importante, dopo il Festival del 2015, 2016 e 2017, e soprattutto dopo gli ultimi cinque anni di Amadeus. Ora è tempo di guardare al futuro: sappiamo già che durante la serata finale del 15 febbraio 2025 ad accompagnare il conduttore e direttore artistico è Alessandro Cattelan.

Al Tg1 del 15 gennaio, Conti ha finalmente svelato i nomi che vedremo con lui sul palco: “La prima sera sarà una serata molto istituzionale e condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. La seconda serata è particolarmente forte, perché è energia e voglia di vivere, colore, con una donna straordinaria come la nostra meravigliosa Bianca Balti, famosa in tutto il mondo, che sarà con me, Cristiano Malgioglio e con Nino Frassica. Serata piena di energia e sana follia. La terza serata sarò accompagnato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta serata sarà glamour, chic, ma piena di ironia con Mahmood, che sarà al mio fianco, come sarà al mio fianco Geppi Cucciari. E la finale, anche questa sarà molto istituzionale, con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan e qualche altra sorpresa che arriverà strada facendo”. Ed è subito mistero: chi accompagnerà Carlo durante la prima serata?

Gli “amici storici” potrebbero essere proprio Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Come commentare? Grandi amici, grandi nomi, e siamo certi che ne vedremo delle belle. Naturalmente il conduttore può ancora sorprenderci, soprattutto in merito alla prima serata e alla finale. Come sempre, il pre-Sanremo è accompagnato dagli annunci. L’attesa è destinata dunque a crescere. La coppia Marcuzzi e Conti è tra le migliori sul palco: ai David di Donatello 2024, non avevamo potuto fare a meno di notare il loro feeling televisivo, definendolo un banco di prova per la kermesse. E così è stato.

Sanremo 2025, sono già iniziate le prove

Manca ormai meno di un mese all’inizio del Festival, e sono in corso le prime prove dei Big e delle Nuove Proposte: tutto è (quasi) pronto. Sappiamo chi sono i Big in gara (e si attendono scintille), i titoli delle canzoni dei Big, ma la curiosità non si è di certo esaurita con l’annuncio dei co-conduttori. Perché non sono affatto stati svelati tutti gli ospiti attesi sul palco dell’Ariston.

Ma siamo certi che Conti giocherà le sue carte al meglio, anche perché aveva già parlato delle sue speranze per questo Festival: “Voglio rendere un servizio alla discografia, proseguire con il lavoro fatto, creare un bell’evento seguito da tutti e apprezzato da tutti i componenti della famiglia e, possibilmente, regalare tante belle canzoni”.