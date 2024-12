Sanremo Giovani 2024, chi sono i cantanti in finale

Fonte: IPA I finalisti di "Sanremo Giovani 2024"

La semifinale di Sanremo Giovani ha decretato i 6 finalisti che, insieme ai 2 scelti da Area Sanremo, si sfideranno nella finale per accedere alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Un passo in più verso il palco del teatro Ariston in cui i talenti potranno misurarsi tra di loro e vivere l’esperienza musicale che solo la kermesse sanremese può regalare.

La semifinale di Sanremo Giovani 2024

Alessandro Cattelan è tornato nella seconda serata di Rai 2 per condurre la semifinale di Sanremo Giovani 2024, la competizione che vede giovani talenti immergersi nell’atmosfera sanremese per provare ad aggiudicarsi un posto all’interno delle Nuove Proposte del Festival 2025 condotto da Carlo Conti.

Un’avventura fatta di competizioni serrate uno contro uno che, durante la semifinale, ha visto concretizzarsi la lista dei sei cantanti che dovranno passare l’ultimo step nella fase conclusiva della competizione del 18 dicembre. A passare il turno, diventando quindi finalisti ufficiali, sono stati Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie.

Una scelta fatta dalla Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia e dai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo che, oltre a regalare la buona notizia ai talenti scelti, ha sancito l’uscita di Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Questo e Quello e Tancredi, talenti validissimi che però non hanno convinto al punto da riuscire a passare alla finale.

Insieme ai 6 concorrenti di Sanremo Giovani, alla finale si aggiungono i vincitori del concorso Area Sanremo pronti a contendersi il posto: Etra e Maria Tomba.

Fonte: IPA

Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2024

Emozione e felicità per gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, che oltre a condividere questa avventura e la passione per la musica, non sono nuovi alle competizioni televisive che ricercano il talento.

Angelica Bove, Selmi, Settembre e Maria Tomba, concorrente di Area Sanremo, sono infatti 4 vecchie conoscenze di X Factor 2023: Angelica era parte della squadra di Ambra Angiolini, Selmi di quella di Morgan, mentre Settembre di quella di Dargen D’Amico. Maria Tomba, invece, ha potuto godersi l’avventura all’interno del talent di Sky grazie all’appoggio di Fedez.

Fonte: IPA

Anche Vale LP è stata concorrente del talent: nel 2021, insieme alla coach Emma Marrone ha imparato a farsi conoscere per poi continuare una carriera che ha incontrato la voce di Lil Jolie, concorrente di Amici 2023, con cui oggi può dire di essere a un passo dal palco del teatro Ariston.

Fonte: IPA

Sempre noti tra i fan di Amici, anche Alex Wyse e Mew che, nonostante abbiano avuto percorsi differenti all’interno del talent, sono stati in grado di portare avanti carriere apprezzatissime dai fan.

Fonte: IPA

Dove e quando vedere la finale di Sanremo Giovani 2024

La serata finale che annuncia ufficialmente i partecipanti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, titolata Sarà Sanremo, è programmata per mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai1, RaiPlay e RaiRadio2.

Durante la puntata, Alessandro Cattelan e Carlo Conti, impegnati in una doppia conduzione, accompagneranno i cantanti in quattro sfide dirette che decreteranno i nuovi giovani concorrenti della kermesse.