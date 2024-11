Sanremo Giovani, Settembre e Selmi di X Factor in semifinale

Fonte: IPA Selmi e Settembre a "Sanremo Giovani"

Continuano le sfide tra i giovani talenti pronti a far parte delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. La seconda puntata di Sanremo Giovani ha decretato altri 3 artisti che rientrano tra i semifinalisti del concorso che potrebbe portarli a cantare al teatro Ariston della kermesse condotta da Carlo Conti.

A passare il turno, questa volta, la bellissima Grelmos e Settembre e Selmi, due volti già noti dai fan di X Factor.

“Sanremo Giovani”, i semifinalisti della seconda puntata

Nella seconda puntata di Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan, conduttore della competizione e prossimo co conduttore della serata finale di Sanremo, è tornato a presentare 6 dei 24 cantanti in gara per ottenere un posto all’interno delle Nuove Proposte.

Una serata che, anche questa volta, ha visto 3 manche testa a testa in cui i ragazzi e le ragazze hanno provato a convincere la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo.

È così che Grelmos, cantando la sua Flashback si è battura contro Rea con Cielo aperto, mentre Settembre ha portato Vertebre sfidando la performance di Moska Drunkard, che ha provato a passare il turno con Trinacria. Infine, Ciao Sono Vale ha portato il brano Una nuvola mi copre, perforando nella manche contro Selmi con Forse per sempre. A passare il turno sono stati Grelmos, Settembre e Selmi.

Chi sono Grelmos, Settembre e Selmi

Una serata, quella condotta da Alessandro Cattelan, ricca di grande talento e che ci regala un assaggio di quello che potrebbe essere la nuova edizione di Sanremo di Carlo Conti.

I concorrenti che sono riusciti a passare alla semifinale, pur essendo agli inizi della loro carriera musicale, non sono nuovi alle orecchie di chi ama i giovani talenti.

Grelmos, nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi, è un’influencer e modella italo-marocchina nata nel 1999. Amante della musica fin da bambina, ha iniziato la sua carriera musicale sulle piattaforme social, su cui vanta un ottimo seguito. Vicina al mondo del rap, la cantante ha convinto la commissione portando Flashback.

Fonte: IPA

Già molto conosciuti nel mondo dei talent, proprio come Mew e Tancredi, sono invece Settembre e Selmi. I due ragazzi sono infatti ex concorrenti di X Factor 2023.

Selmi, originario di Lucca, ha preso parte alla squadra guidata da Morgan: con la sua scrittura potente e i suoi occhi di ghiaccio era stato in grado di farsi amare dal suo giudice e dal pubblico, ma non abbastanza da riuscire a entrare tra i finalisti.

Settembre, invece, aveva portato avanti il suo percorso a X Factor sotto l’ironica e paterna ala di Dargen D’Amico. Anche lui giovanissimo, era riuscito a portare sul palco del talent una versione neomelodica del rap.

Fonte: IPA

Nonostante non siano riusciti a trionfare al talent di Sky, entrambi si sono presi la loro rivincita convincendo la giuria di Sanremo Giovani che le loro canzoni, Vertebre e Forse per sempre, meritano la semifinale della competizione.

Con questa puntata, il numero di semifinalisti sale a sei: Selmi, Settembre, Grelmos, Mew, Tancredi e Mazzariello. I loro nomi rappresentano un assaggio del talento che potremo vedere nella competizione principale. Per molti di loro, Sanremo Giovani è un’occasione di riscatto, ma anche un trampolino verso una carriera musicale ancora tutta da scrivere.

Resta ora da scoprire chi saranno gli altri artisti a raggiungerli e quali sorprese ci riserverà questa edizione della gara.