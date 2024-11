Sanremo Giovani, Tancredi e Mew passano il turno: i primi semifinalisti

Fonte: IPA Tancredi e Mew entrano tra i semifinalisti di "Sanremo Giovani"

Il primo turno di sfide di Sanremo Giovani andato in onda nella seconda serata di Rai 2 ha decretato i primi tre cantanti che accederanno alla semifinale. Uno step importantissimo per gli artisti e le artiste che sognano di ottenere un posto nelle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

La serata, condotta da Alessandro Cattelan, che ha visto sfidarsi 6 giovani talenti, ha premiato Mazzariello, Mew e Tancredi.

“Sanremo Giovani”, i primi tre semifinalisti

Con la prima serata dedicata al concorso di Sanremo Giovani possiamo ufficialmente dire che il momento della kermesse canora più amata d’Italia è alle porte. Un primo step che, grazie alla conduzione di Alessandro Cattelan, ci avvicina alla conoscenza di quelle che saranno le Nuove Proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo.

I sei talenti, scelti tra i 24 in gara, che si sono esibiti durante la seconda serata di Rai 2, tutti giovanissimi, hanno aperto le porte di una competizione serrata, fatta di sfide testa a testa, in cui solo 3 di loro hanno ottenuto il lasciapassare per la semifinale del contest che, forse, li porterà dritti dritti sul palco del teatro Ariston.

Alcuni nomi completamente nuovi, altri già conosciuti ma comunque agli albori della propria carriera, si sono sfidati in 3 manche: Nella prima, gli spettatori hanno potuto ascoltate Tancredi e Sinergy, il duo composto da due giovanissime ragazze. Al secondo turno, invece, Mew si è battuta a suon di musica contro Sidy. Terza, ma non per importanza, la manche che ha visto gareggiare uno contro l’altra Angie e Mazzariello.

A passare il turno, sotto l’ascolto attento della giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, Mazzariello, Mew e Tancredi.

Chi sono Mazzariello, Mew e Tancredi

A passare il primo turno, tre nomi di grande talento e non del tutto nuovi per chi conosce il mondo delle nuove proposte musicali dell’ultimo periodo.

Tancredi, 23 anni, è un artista milanese che ha già un percorso consolidato. Dopo la partecipazione ad Amici nel 2021, ha pubblicato vari brani, inclusa una collaborazione con Donatella Rettore. Nel 2023 aveva già tentato Sanremo Giovani senza però arrivare all’Ariston. Quest’anno ha superato il turno con la sua canzone Standing Ovation.

Altro nome noto grazie al talent di Maria De Filippi è quello di Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, che ha portato sul palco Oh My God. Una cantante di grande talento, che non ha mai nascosto le sue fragilità: Mew, infatti, è anche nota per aver scelto di abbandonare Amici prima del tempo per via della depressione che non le permetteva di vivere quell’esperienza con la giusta serenità.

Fonte: IPA

Terzo fiore all’occhiello della prima serata è Mazzariello, un giovane cantante che fa di voce, chitarra e pianoforte la sua forza. Un artista che ha già una casa discografica e alcuni singoli pubblicati: durante la competizione ha cantato Amarsi per lavoro, un brano che racconta di un amore che va ad affievolirsi.

I prossimi step di “Sanremo Giovani”

Superata la prima serata, Alessandro Cattelan e la commissione proseguiranno il loro percorso per selezionare le Nuove Proposte di Sanremo 2025. Restano ancora tre serate di sfide, in programma ogni martedì in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio 2.

Alla fine delle selezioni, i 12 concorrenti accederanno alla semifinale, prevista per il 10 dicembre. La finale, invece, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 18 dicembre, e vedrà competere i sei artisti scelti in semifinale più due giovani selezionati da Area Sanremo.