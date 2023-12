Tancredi prova a vincere Sanremo Giovani 2023 con Perle: testo e significato

Fonte: IPA Tancredi

A distanza di due anni dalla sua partecipazione ad Amici, Tancredi prova a calcare il palco dell’Ariston con Perle, brano candidato per Sanremo Giovani. Un testo sull’amore che racconta un momento difficile per il cantante.

Significato di “Perle”, brano su un amore difficile

Classe 2001, Tancredi è un cantante giovanissimo, ma che sa bene cosa vuole. Dopo aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, in cui è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, il cantante ha continuato la sua carriera musicale e ora proverà a entrare tra i Big di Sanremo 2024 partecipando alla finale di Sanremo Giovani di martedì 19 dicembre con il brano Perle. Un brano che parla di una storia d’amore e che sembra avere un sottofondo autobiografico. Tancredi, infatti, ha raccontato di aver scritto la canzone in un periodo difficile della sua vita legato a una rottura. Il testo descrive un rapporto con una ragazza che è altalenante: lei solare e sognatrice mentre lui vive una vita di paranoie e insicurezze mentre guarda il pavimento e, forse, si accorge che il loro rapporto ormai è solo l’eco della sua solitudine.

In un’intervista per Allmusicitalia ha raccontato qualcosa di più sul testo, e in particolare proprio sul concetto di eco della mia solitudine, una frase per lui molto importante: “Questa è una cosa che ho aggiunto dopo, perché prima lo special era diverso. Era una sorta di coro. Nel telefono ho una nota che si chiama ‘Nuove Idee 2023’. Lì avevo scritto ‘l’eco della mia solitudine’, che doveva essere il titolo di una canzone, perché mi piace partire proprio dai titoli. Ragionando, a posteriori, sulla relazione che ho vissuto, mi sono però accorto che quella frase era perfetta per Perle. Questo brano parla infatti del mio sentirmi solo all’interno di una relazione, ma anche della tendenza che ho a non sentirmi mai abbastanza.”

Un brano profondo, che, forse, potremo vedere in gara sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 insieme alle altre 29 canzoni in gara. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la serata del 19 dicembre, in cui Amadeus decreterà i vincitori di Sanremo Giovani.

“Perle”: testo della canzone di Tancredi

Questo letto da una piazza e mezzo non è fatto per due

ma a noi va bene lo stesso

non sono mai stato bravo a cucinare per due

però lo faccio lo stesso

il mondo gira a cento all’ora

ma poi si ferma ogni mezz’ora

e stamattina ho solo voglia di te, voglia di te

ho solamente voglia di te, voglia di te

lasci le perle in bagno, le cicche, lo smalto

come volessi dirmi stai tranquillo ripasso

mi lasci il tuo sapore di fumo

ed un mezzo saluto

e poco prima di uscire

Mi dici che siamo tutto

io lo trovo assurdo

tu guardi il cielo azzurro

io guardo le piastrelle

quando sono distrutto

mi manchi di brutto

tranquilla è solamente una sera di quelle

in cui voglio stare male

ti griderei dalle scale

che forse tu sei tutto

ma io non sono niente

quando guardi il cielo azzurro io guardo le piastrelle