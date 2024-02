Il cielo che non ci vuole, testo e significato della canzone di Fred De Palma a Sanremo 2024

Fonte: IPA Fred De Palma

Fred De Palma porta Il cielo che non ci vuole a Sanremo 2024. Non è la prima volta che il rapper torinese fa la sua comparsa sul palco dell’Ariston. Il debutto avvenne nel 2016, quando duettò al fianco di Raffaella Rettore, stupendo già allora il pubblico con il suo stile tutto da scoprire. Nel 2024 però partecipa come concorrente tra i Big. Un successo meritato in una carriera iniziata fin da piccolissimo, quando mostrava attitudine e interesse per il mondo dell’hip hop e del freestyle. Un nome, uno stile e ancora tante sfaccettature della sua espressività da scoprire.

Il cielo che non ci vuole, testo

Il testo de Il cielo che non ci vuole ha un carattere fortemente autobiografico, ma, diciamocelo, è perfettamente capace di parlare ai cuori di tutti noi. Il perché è facilmente intuibile: chi non si è trovato all’interno di una relazione trascinata, finita, ma tirata per le lunghe, con i sentimenti distrutti e gli occhi asciutti di lacrime?

Le parole del brano scorrono veloci, velocissime e averle sotto mano è utile per tenere il passo con quanto Fred De Palma vuole trasmetterci. Il suo bello, però, è che arriva diretta alle corde del cuore, pronta a essere imparata a memoria e cantata a squarciagola.

Il testo è di J. Ettorre – F. Palana – J. Boverod – J. Ettorre

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il significato di Il cielo non ci vuole

“Una storia finisce se non c’è nessuno / Che la racconta”. Non è difficile immaginare il significato celato dietro le parole di Fred De Palma ne Il cielo non ci vuole. Tante, veloci e dolorose. Una storia d’amore che finisce, ci si dice addio, ma qualcosa continua a tenere uniti i due lembi della coppia. Certo l’interprete non parla della sua attuale relazione con Jori Delli. Una storia “tirata per lunghe”, senza rispetto per i propri o gli altrui sentimenti, perché non finisce anche se sarebbe meglio. “Il titolo” – ha dichiarato Fred De Palma stesso – “si riferisce al destino che non vuole che questa vada avanti e a come si stia male in quel momento. La melodia è un po’ sperimentale per me, diciamo che ho ripreso sfumature che avevo lasciato da parte”.