Chi sono gli Eiffel 65 in duetto con Fred De Palma a Sanremo 2024

Tra i gruppi più attesi nella serata delle cover di venerdì 9 febbraio spiccano gli Eiffel 65, un’iconica presenza nel panorama della musica dance degli anni ’90. La loro partecipazione alla 74esima edizione del festival insieme a Fred De Palma ci regalerà un medley dei loro brani più celebri. Questa collaborazione promette di essere uno dei momenti clou della serata, un’opportunità unica per il pubblico di riscoprire e celebrare alcuni dei brani più iconici degli anni ’90 insieme a due giganti della musica italiana. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi sono gli Eiffel 65

Iconici per il loro sound euro-dance, gli Eiffel 65 sono un gruppo musicale italiano che è riuscito a guadagnare fama internazionale alla fine degli anni ’90. Composto inizialmente da tre membri principali, Jeffrey Jey, Gabry Ponte e Maurizio Lobina, il gruppo ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale mondiale grazie alla loro combinazione unica di ritmi incalzanti, melodie contagiose e testi memorabili e per il loro singolo di successo Blue (Da Ba Dee).

Nati nel 1998 con l’uscita del loro primo album Europop pubblicato dalla casa discografica Bliss Corporation di Torino, il gruppo ha scalato le classifiche proprio con il loro pezzo più iconico, diventato un inno dance dell’epoca. Importantissimi anche i singoli Move Your Body e Too Much of Heaven: brani che hanno consolidato la loro popolarità nella scena della musica dance e pop. Il gruppo inizia un tour internazionale, e nel 2003 si presentano in gara al Festival di Sanremo con Quelli che non hanno età che, nonostante non abbia raggiunto un posto di rilievo nella classifica generale, diventa la vera hit di quella edizione.

Terminato il periodo d’oro, nel 2005 Gabry Ponte decide di abbandonare il gruppo per dedicarsi alla carriera da solita già iniziata nel 2001. Un duro colpo per il gruppo, che decide di sciogliersi e lavorare a nuovi progetti, che però non vanno in porto. Nel 2010 Jeffrey Jey e Maurizio Lobina decidono quindi di rimettere insieme gli Eiffel 65 con Gabry Ponte, ma le buone intenzioni non bastano per tornare in auge. Tra il 2014 e il 2015 Gabry decide ancora una volta di lasciare, e gli altri due componenti continuano l’avventura degli Eiffel 65 in due.

Gli Eiffel 65 a Sanremo 2024

Un gran ritorno a Sanremo per gli ultimi due componenti del gruppo, che in questa 74esima edizione si esibiranno insieme a Fred De Palma in un medley dei loro più grandi successi. Un’emozione anche per lo stesso Fred De Palma, in gara con Il cielo non ci vuole, proprio perché la musica degli Eiffel 65 è stata colonna sonora della sua adolescenza.

“Gli Eiffel 65 sono il primo gruppo di cui sono stato fan nella mia vita. Mi ricordo quando avevo 16 anni che andavo a scuola, me li ascoltavo nel tragitto da casa all’istituto e viceversa. Visto che è la prima volta a Sanremo volevo partire dall’inizio, portare un pezzo della mia storia e della storia della musica italiana.” Un momento che, in tutta la sua allegria e movimento, ci regalerà un’esibizione anni ’90 in cui sarà difficile non ballare.