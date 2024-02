Fonte: Getty Images Lorella Cuccarini

La quarta serata di Sanremo 2024 è una grande festa. Tanta musica, cover, duetti e una co-conduttrice d’eccezione che non poteva essere scelta meglio. È proprio lei, Lorella Cuccarini, l’eterna ragazza della tv italiana che torna al Teatro Ariston a un anno dall’esplosiva esibizione con Olly in La notte vola. Amadeus non poteva avere un’idea migliore: è un’artista, ma anche una conduttrice di grande esperienza, pronta ad accompagnarci fino alla fine della lunghissima scaletta del 9 febbraio.

Chi canta, la scaletta

Si esibiscono tutti gli artisti in gara che mettono in stand by le loro canzoni per portare in scena un duetto o una cover di un brano noto, italiano o internazionale. La serata concorre alla classifica finale ma, come di consueto, sono mostrate solo le prime cinque posizioni. I risultati della quarta serata sono invece mostrati per intero, per decretare così il vincitore dello show dei duetti com’è stato nel 2023 per Marco Mengoni. Votano tutte le tre Giurie: sala stampa, tv e web; Radio; Televoto.

Di seguito, gli artisti in gara con i relativi duetti e cover:

Gli ospiti e i co-conduttori

Lorella Cuccarini co-conduce la quarta serata del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti, che ancora attendono di essere annunciati, ci sono Elena Sofia Ricci e Margherita Buy che presentano Volare, il primo film da regista proprio di Margherita Buy. Sul palco esterno in Piazza Colombo, allestito grazie alla collaborazione con il Comune di Sanremo, si esibisce Arisa. Sul palco galleggiante della Costa Smeralda, dopo il grande successo di Bob Sinclar, è atteso l’emozionante ritorno di Gigi D’Agostino, alla prima esibizione dopo la malattia.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo è trasmesso su Rai1 dalle 20,45 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara (che nella quarta serata si esibiscono sul palco con i Ricchi e Poveri) con Mattia Stanga e Daniele Cabras. La quarta serata va in onda in contemporanea su RaiPlay ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet veloce (PC, smartphone, tablet e smart TV). La manifestazione è presente anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #sanremo2024.